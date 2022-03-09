«Экология-Новосибирск» увеличит пени за просрочку платежей почти в три раза

Региональный оператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» сообщил, что для жителей Новосибирска будет произведен перерасчет пени из-за повышения ключевой ставки Центробанка с 9,5 до 20% годовых.
В пресс-службе регоператора уточнили, что в случае наличия просроченной дебиторской задолженности потребителю может быть начислена пеня за каждый день просрочки оплаты. Увеличение пени связано с тем, что расчет производится с учетом действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Сумма пени будет увеличена почти в три раза. Например, если потребитель ни разу не производил оплату с 2019 года и имеет начисленную пеню в 885,47 рублей, то сейчас выйдет данная сумма – 2 221,37.
Однако перерасчет по ключевой ставке в 20% годовых не коснется тех, кто погасит имеющуюся задолженность до 31 марта 2022 года.
Напомним, что Банк России с 28 февраля решил повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Новосибирский экономист считает действия регулятора ожидаемыми, а к чему они приведут – в материале Atas.info.