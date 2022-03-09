«Экология-Новосибирск» увеличит пени за просрочку платежей почти в три раза

«Экология-Новосибирск» увеличит пени за просрочку платежей почти в три раза
«Экология-Новосибирск» увеличит пени за просрочку платежей почти в три раза
9 марта, 14:36ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
Повышение ключевой ставки ЦБ плохо скажется на бюджете новосибирцев из-за увеличения пени

Региональный оператор по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск» сообщил, что для жителей Новосибирска будет произведен перерасчет пени из-за повышения ключевой ставки Центробанка с 9,5 до 20% годовых.

В пресс-службе регоператора уточнили, что в случае наличия просроченной дебиторской задолженности потребителю может быть начислена пеня за каждый день просрочки оплаты. Увеличение пени связано с тем, что расчет производится с учетом действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ.

Сумма пени будет увеличена почти в три раза. Например, если потребитель ни разу не производил оплату с 2019 года и имеет начисленную пеню в 885,47 рублей, то сейчас выйдет данная сумма – 2 221,37.

Однако перерасчет по ключевой ставке в 20% годовых не коснется тех, кто погасит имеющуюся задолженность до 31 марта 2022 года.

Напомним, что Банк России с 28 февраля решил повысить ключевую ставку с 9,5% до 20% годовых. Новосибирский экономист считает действия регулятора ожидаемыми, а к чему они приведут – в материале Atas.info.

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