"Макдональдс" в Новосибирске закрывается

"Макдональдс" в Новосибирске закрывается

"Макдональдс" в Новосибирске закрывается

9 марта, 07:12
Экономика
Фото: pixabay.com
Знаменитый производитель гамбургеров закрывает свои рестораны в Новосибирске. В компании заявили, что это временная мера и все сотрудники будут получать заработную плату.

В Новосибирске прекратили работу 12 точек быстрого питания. Всего же по России закроются 850 ресторанов, сообщает РБК.

Заявление о закрытии сделал директор Крис Кемпчински. На данный момент речь идет о временных мерах, но когда компания вернется на рынок , неизвестно. В новосибирском представительстве "Макдональдса" пообещали прокомментировать ситуацию, но только завтра.

Добавим, закрытие "Макдональдса" стало ещё одним звеном в цепочке закрытий предприятий и магазинов в Новосибирске. Так, ранее с рынка ушла IKEA, закрылись магазины брендовой одежды в торговых центрах.

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