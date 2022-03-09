В Новосибирской области создали штаб по стабилизации экономики региона

Оперштаб по борьбе с коронавирусом Новосибирской области переименовали в штаб по стабильному функционированию экономики региона. Об этом сообщил на заседании в правительстве 9 марта губернатор Андрей Травников.
По словам губернатора, решение было принято в связи с тяжелым экономическим положением в стране и вводом санкций со стороны США и ЕС. В задачи новой структуры входит мониторинг потребительского рынка, вопросы федеральной и региональной поддержки бизнеса. Также штаб будет контролировать и эпидемиологическую ситуацию.
Правительство надеется, что благодаря штабу будут минимизированы риски для региональной экономики, возникшие в связи с санкциями. Новый штаб возглавит губернатор Андрей Травников.
Минпромторг сообщил, что сейчас на рынке ситуация стабильная. Имеющихся в рознице запасов продуктов хватит на 26 дней. Речь идет о консервах, крупе и сахаре. Запас бытовой химии, средств личной гигиены составляет 70 дней.
Напомним, что иностранные компании одна за другой сообщают о разрыве отношений с Россией, закрываются отделы одежды, заведения общепита и заправки. В отношении российских банков уже ввели санкции.