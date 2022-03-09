В Новосибирской области создали штаб по стабилизации экономики региона

В Новосибирской области создали штаб по стабилизации экономики региона
В Новосибирской области создали штаб по стабилизации экономики региона
9 марта, 09:37ЭкономикаФото: сайт Правительства НСО
Санкции вводятся в различных секторах экономики.

Оперштаб по борьбе с коронавирусом Новосибирской области переименовали в штаб по стабильному функционированию экономики региона. Об этом сообщил на заседании в правительстве 9 марта губернатор Андрей Травников.

По словам губернатора, решение было принято в связи с тяжелым экономическим положением в стране и вводом санкций со стороны США и ЕС. В задачи новой структуры входит мониторинг потребительского рынка, вопросы федеральной и региональной поддержки бизнеса. Также штаб будет контролировать и эпидемиологическую ситуацию.

Правительство надеется, что благодаря штабу будут минимизированы риски для региональной экономики, возникшие в связи с санкциями. Новый штаб возглавит губернатор Андрей Травников.

Минпромторг сообщил, что сейчас на рынке ситуация стабильная. Имеющихся в рознице запасов продуктов хватит на 26 дней. Речь идет о консервах, крупе и сахаре. Запас бытовой химии, средств личной гигиены составляет 70 дней.

Напомним, что иностранные компании одна за другой сообщают о разрыве отношений с Россией, закрываются отделы одежды, заведения общепита и заправки. В отношении российских банков уже ввели санкции.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы