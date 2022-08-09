Приоритетные расходы бюджета региона увеличены в первом полугодии 2022

Об основных параметрах исполнения областного бюджета доложил заместитель министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Алексей Москвичев. «За 6 месяцев 2022 года в доходную часть областного бюджета поступило порядка 120 млрд рублей с ростом на 17,8 % к аналогичному периоду прошлого года. Фактически темп роста по основным доходам превышает плановые темпы 2021 года, сложившаяся динамика послужила основанием для увеличения годовых плановых значений», – подчеркнул Алексей Москвичев. В разрезе отраслей основную динамику показала добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение.