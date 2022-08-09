Приоритетные расходы бюджета региона увеличены в первом полугодии 2022

Приоритетные расходы бюджета региона увеличены в первом полугодии 2022
Приоритетные расходы бюджета региона увеличены в первом полугодии 2022
Вчера, 11:03ЭкономикаФото: Пресс-служба Правительства НСО
В Новосибирской области состоялось рассмотрение отчета об исполнении областного бюджета Новосибирской области за первое полугодие 2022 года в ходе очередного заседания Правительства региона 8 августа, которое провел Губернатор Андрей Травников.

По итогам полугодия отмечен рост собственных доходов и увеличение бюджетных средств, направленных на обеспечение исполнения приоритетных расходов – поддержку предприятий агропромышленного комплекса, выполнение социальных обязательств, дорожный фонд, транспортное обслуживание и другие.

Об основных параметрах исполнения областного бюджета доложил заместитель министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Алексей Москвичев. «За 6 месяцев 2022 года в доходную часть областного бюджета поступило порядка 120 млрд рублей с ростом на 17,8 % к аналогичному периоду прошлого года. Фактически темп роста по основным доходам превышает плановые темпы 2021 года, сложившаяся динамика послужила основанием для увеличения годовых плановых значений», – подчеркнул Алексей Москвичев. В разрезе отраслей основную динамику показала добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, транспортировка и хранение.

В 1 полугодии 2022 года приоритетные расходы исполнены в сумме порядка 75,4 млдр рублей. По ряду приоритетных направлений расходы увеличены: повышены зарплаты работников бюджетной сферы, проиндексированы меры социальной поддержки населения, увеличены расходы на поддержку агропромышленного комплекса, произведены авансовые платежи по контрактам на содержание автомобильных дорог и ряд других.

Отчет об исполнении областного бюджета Новосибирской области за первое полугодие 2022 года одобрен Правительством региона и будет в установленном порядке внесен для рассмотрения в Законодательное Собрание Новосибирской области.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , [email protected]

Регионы