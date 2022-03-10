Какие выплаты положены военнослужащим и их семьям в 2022 году от ПФР

Пособия для военнослужащих, их семей и детей – какие можно получить выплаты и на какую сумму в России

Пенсионный фонд России в 2022 году предоставляет различные социальные услуги военнослужащим и их семьям, которые раньше предоставлялись органами социальной защиты. Какие выплаты положены и как получить военным от ПФР? Военные смогут запросить пособие для оплаты коммунальных платежей и при военной травме. Также есть возможность получить деньги на ремонт дома, на ребенка и отправку его в лагерь. Компенсацию коммунальных платежей в размере 60% может получить вдовствующий супруг при условии, что он не вступил в брак, а также такую выплату могут получать несовершеннолетние дети и дети, обучающиеся по очной форме обучения до 23 лет, а также совершеннолетние дети, ставшие инвалидами в детстве. Данная категория граждан один раз в 10 лет имеет право получить единовременную выплату на ремонт квартиры, если был потерян кормилец, который был военнослужащим или сотрудником силовых структур. При этом размер выплаты рассчитывается исходя из стоимость ремонта за 1 квадратный метр по нормам региона РФ. Получить выплаты можно после подачи соответствующего заявления в ПФР или МФЦ. Родитель, опекун или попечитель ребенка военнослужащего или сотрудника силовых ведомств, погибшего или умершего вследствие военной травмы после увольнения со службы по призыву, имеет право на получение ежемесячной выплаты на этого ребенка в размере 2 565 рублей после заявления в ПФР или МФЦ. Ежегодно ребенку погибшего военнослужащего должны оплачивать летний оздоровительный лагерь. Сумма составляет – 27 224 рубля. Инвалидность, которая была получена при несении военной службы, дает право на ежемесячные выплаты. В том числе и членам семьи умершего инвалида по военной травме. Ежемесячные размеры компенсации инвалидам по военной травме: I группы, членам семей умершего - 19 980,06 рублей;

II группы - 9 990,02 рублей;

III группы - 3 996,01 рублей. Сколько по времени оформляют социальные пособия для военных Назначение происходит в течение пяти рабочих дней, а затем уведомляют заявителя. Первые выплаты поступят на карту уже в течение пяти дней после принятия решения о назначении, а затем будут поступать по графику. Напомним, что ​​президент Владимир Путин сообщил о выплатах семьям погибших и раненых российских солдат при выполнении спецоперации на Украине.

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