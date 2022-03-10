Выплата на детей от 8 до 16 лет в России: какой размер и сроки путинских выплат

Выплата на детей от 8 до 16 лет в России: какой размер и сроки путинских выплат
Выплата на детей от 8 до 16 лет в России: какой размер и сроки путинских выплат
Вчера, 08:21ЭкономикаФото: pixabay.com
Пособие на детей от 8 до 16 лет – как его получить, низкий доход - это сколько, когда будет выплата

Президент Владимир Путин, поздравляя женщин России с 8 марта, объявил о новой выплате от государства на детей 8-16 лет. Выплату начнут начислять с 1 апреля, а деньги придут на карты семьям с невысокими доходами в мае.

Кому положены выплаты на детей от 8 до 16 лет?

Пособие будет назначено тем семьям, где есть дети от 8 до 16 лет включительно, но при низких доходах – меньше одного прожиточного минимума на человека, который в разных регионах составляет минимум 12 654 рубля.

Однако на выплату действует практика комплексной оценки нуждаемости, которая уже была проверена на пособии на детей от 3 до 7 лет – это значит, что оцениваются не только доходы семьи, но и наличие домов, квартир, автомобилей, вкладов и другого имущества.

Взрослые члены семьи обязаны иметь трудовой доход, иначе выплаты их лишат. Есть и исключения, если родители не работают по уважительным причинам, среди них – уход за пожилым человеком, длительное лечение или официальная безработица с поставкой на учет в центре занятости.

Сколько будут платить по пособию на детей 8-16 лет?

Размер выплат определяется в зависимости от дохода семьи. Базовый размер пособия составляет 50% от детского прожиточного минимума, который в среднем по стране составляет 6 137 рублей.

Если после получения выплаты семья все еще не достигла прожиточного минимума, то выплату повышают еще на 25%, что в среднем 9 205 рублей. Когда даже этого недостаточно, то осуществляется оплата 100% детского прожиточного минимума – это более 12 тысяч рублей в среднем.

Как подать заявление на выплату на детей от 8 до 16 лет

Выплата будет назначена при принципам социального казначейства – взрослым нужно будет лишь подать заявление через портал «Госуслуг» для получения пособия – все остальные документы будут получены сервисом самостоятельно.

Когда можно подать заявление на выплату на детей 8-16 лет?

Пособие можно оформить после 1 мая 2022 года.

Когда переведут пособие на карту?

Деньги будут зачислены на банковскую карту семьям в мае 2022 года. При этом все, кто оформит пособие в первом месяце, получат двойную выплату – за апрель и май.

Как получить деньги и на какую карту?

Деньги будут переводить на карту «Мир», если она не получено, то стоит сделать заранее перед оформлением пособия.

Напомним, что ​​выплату начнут начислять с 1 апреля, а деньги придут на карты семьям с невысокими доходами в мае. Размер выплат на детей от восьми до 16 лет в Новосибирской области составит 50%, 75 процентов или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы