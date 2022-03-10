Выплата на детей от 8 до 16 лет в России: какой размер и сроки путинских выплат

Президент Владимир Путин, поздравляя женщин России с 8 марта, объявил о новой выплате от государства на детей 8-16 лет. Выплату начнут начислять с 1 апреля, а деньги придут на карты семьям с невысокими доходами в мае.
Кому положены выплаты на детей от 8 до 16 лет?
Пособие будет назначено тем семьям, где есть дети от 8 до 16 лет включительно, но при низких доходах – меньше одного прожиточного минимума на человека, который в разных регионах составляет минимум 12 654 рубля.
Однако на выплату действует практика комплексной оценки нуждаемости, которая уже была проверена на пособии на детей от 3 до 7 лет – это значит, что оцениваются не только доходы семьи, но и наличие домов, квартир, автомобилей, вкладов и другого имущества.
Взрослые члены семьи обязаны иметь трудовой доход, иначе выплаты их лишат. Есть и исключения, если родители не работают по уважительным причинам, среди них – уход за пожилым человеком, длительное лечение или официальная безработица с поставкой на учет в центре занятости.
Сколько будут платить по пособию на детей 8-16 лет?
Размер выплат определяется в зависимости от дохода семьи. Базовый размер пособия составляет 50% от детского прожиточного минимума, который в среднем по стране составляет 6 137 рублей.
Если после получения выплаты семья все еще не достигла прожиточного минимума, то выплату повышают еще на 25%, что в среднем 9 205 рублей. Когда даже этого недостаточно, то осуществляется оплата 100% детского прожиточного минимума – это более 12 тысяч рублей в среднем.
Как подать заявление на выплату на детей от 8 до 16 лет
Выплата будет назначена при принципам социального казначейства – взрослым нужно будет лишь подать заявление через портал «Госуслуг» для получения пособия – все остальные документы будут получены сервисом самостоятельно.
Когда можно подать заявление на выплату на детей 8-16 лет?
Пособие можно оформить после 1 мая 2022 года.
Когда переведут пособие на карту?
Деньги будут зачислены на банковскую карту семьям в мае 2022 года. При этом все, кто оформит пособие в первом месяце, получат двойную выплату – за апрель и май.
Как получить деньги и на какую карту?
Деньги будут переводить на карту «Мир», если она не получено, то стоит сделать заранее перед оформлением пособия.
Напомним, что выплату начнут начислять с 1 апреля, а деньги придут на карты семьям с невысокими доходами в мае. Размер выплат на детей от восьми до 16 лет в Новосибирской области составит 50%, 75 процентов или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе.