Беспрецедентно большое количество: показатели строительства выросли в Новосибирске

Беспрецедентно большое количество: показатели строительства выросли в Новосибирске
Беспрецедентно большое количество: показатели строительства выросли в Новосибирске
Вчера, 17:20ЭкономикаФото: Пресс-служба Правительства НСО
О комплексном подходе при застройке территорий, выполнении показателей по вводу жилья, строительстве крупных инфраструктурных проектов и реализации национальных проектов рассказал 10 августа на пресс-конференции в преддверии Дня строителя и.о. министра строительства региона Алексей Колмаков.

Как подчеркнул и.о министра, огромный пласт работы в строительной отрасли связан с реализацией национальных проектов. Для создания комфортной среды проживания для жителей региона Правительство Новосибирской области принимает участие в реализации национальных проектов «Демография», «Образование», «Культура», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда». По плану в 2022 году предстоит ввести в эксплуатацию беспрецедентно большое количество объектов – 71 объект, из них 63 – в рамках нацпроектов. «Этого удалось добиться благодаря системным мерам господдержки строительной отрасли со стороны областных властей и лично Губернатора Андрея Травникова – такие объемы строительства, особенно масштабных объектов, в Новосибирской области наблюдаются впервые в современной истории», – обратил внимание Алексей Колмаков.

И.о. министра сообщил, что на сегодняшний день с опережением графика выполняются планы по вводу жилья в эксплуатацию. За первые семь месяцев 2022 года на территории Новосибирской области введено в эксплуатацию 1,179 млн кв. м жилья, что на 39,4% выше уровня 2021 года. «Перед нами стоит серьезная цель нацпроекта «Жилье и городская среда» – увеличить объёмы жилищного строительства. К 2030 году мы должны обеспечить ежегодный ввод не менее 2 млн 600 тыс. кв.м, что позволит улучшить жилищные условия около 70 тысяч семей, проживающих в регионе», – отметил Алексей Колмаков.

Кроме того, по словам и.о. министра, в регионе очень активно ведется строительство социально значимых объектов, в том числе реализуются несколько знаковых, крупных инфраструктурных проектов. В частности, строительство Многофункциональной Ледовой арены, рассчитанной на 10 тысяч зрителей, нового кампуса НГУ мирового уровня, который будет состоять из 6 объектов общей площадью более 70 тысяч кв.м., федерального детского реабилитационного центра, в котором смогут одновременно проходить реабилитацию 300 ребятишек, уникального комплекса зданий СКИФ.

Одним из перспективных направлений в строительной отрасли в Новосибирской области были названы инвестиционные проекты – одним из них стал поселок Клюквенный в Калининском районе областного центра. Еще одной подобной площадкой для реализации инвестпроекта станет территория поселка Тулинский Новосибирского района.

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