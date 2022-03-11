Карта «Мир» UnionPay работает в 180 странах, где ее оформить вместо Visa и Mastercard

Карта «Мир» UnionPay работает в 180 странах, где ее оформить вместо Visa и Mastercard
Карта «Мир» UnionPay работает в 180 странах, где ее оформить вместо Visa и Mastercard
Сегодня, 06:44ЭкономикаФото: pixabay.com

Одиннадцать банков в России оформляют карты «Мир» UnionPay

Россияне могут оформить кобейджинговую карту «Мир» с китайской платёжной системой Юнионпэй (UnionPay) в одиннадцати банках.

Карту «Мир» с платёжной системой UnionPay можно назвать альтернативой отсутствующих в России Visa и Mastercard. Ею можно расплачиваться онлайн и офлайн в магазинах 180 стран мира.

Сейчас кобейджинговые карты UnionPay/«Мир» в России оформляют «Россельхозбанк», «Газпромбанк», «Солидарность», «Промсвязьбанк», «Банк Санкт-Петербург», «Примсоцбанк», «Банк Зенит», «Восточный», «Приморье», ВБРР, «Почта банк».

В настоящий момент обсуждают выпуск карт «Мир»-UnionPay «Сбер», «Тинькофф» и «Альфа-банк». При этом известно, что действующие карты Visa и Mastercard будут обслуживаться на территории России до конца срока действия. Однако для международных покупок они не доступны.

Отметим, российская платёжная система «Мир» работает во Вьетнаме, Турции, Кипре, ОАЭ и странах СНГ. У неё есть собственное приложение для бесконтактной оплаты Mir Pay. Также есть возможность оплачивать покупки на Aliexpress и в других зарубежных магазинах.

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