Карта «Мир» UnionPay работает в 180 странах, где ее оформить вместо Visa и Mastercard

В настоящий момент обсуждают выпуск карт «Мир»-UnionPay «Сбер», «Тинькофф» и «Альфа-банк». При этом известно, что действующие карты Visa и Mastercard будут обслуживаться на территории России до конца срока действия. Однако для международных покупок они не доступны.