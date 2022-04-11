Как увеличатся зарплаты и выплаты в апреле 2022 после повышения МРОТ

Как увеличатся зарплаты и выплаты в апреле 2022 после повышения МРОТ
Как увеличатся зарплаты и выплаты в апреле 2022 после повышения МРОТ
Сегодня, 09:34ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
Занятым в бюджетном секторе планируют увеличить зарплаты в апреле 2022 года. Также готовятся увеличить МРОТ и выплаты. Эти социальные меры анонсировал президент страны Владимир Путин ещё 16 марта, однако Правительство пока не подготовило расчёты.

В настоящее время федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) равен 13 890 рублей. В Новосибирской области с учётом регионального коэффициента - 17362,50 рублей.

Эксперты не сомневаются, что МРОТ поднимут, однако точной даты утверждения пока нет. Предположительно, власти регионов России, а также Минфинансов и Минтруда подготовят документы на эти цели в мае 2022 года.

При этом сейчас экономисты прогнозируют, что новый коэффициент может достигнуть до 15-20%. Чтобы узнать какой будет зарплата после повышения МРОТ, необходимо минимальный размер оплаты труда своего региона умножить на новый процент.

Стоит отметить, МРОТ используют для расчёта не только зарплат, но и социальных выплат и пособий по безработице, нетрудоспособности, беременности и т. п. От него зависит размер отпускных, больничных и другого.

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