Шесть на шесть: что не так с мусорной реформой в Новосибирской области в июле 2022

Дело в том, что столько мусора во многих районах области и близко нет. А население в них убывает год от года. Но зачем тогда ставить планку объемов в 1.5 раза выше, чем сейчас? Ведь мусора будет все меньше, а значит, субсидий потребуется все больше. И так на 25 лет (вероятный срок концессий) вперед?
7 июня 2022 правительство Новосибирской области объявило, что готовятся концессионные соглашения по строительству 6 мусоросортировочных комплексов в Новосибирской области. И 28 июня в Законодательное собрание были внесены документы двух главных соглашений по агломерационным объектам под Новосибирском: в Верх-Туле и Раздольном. Еще четыре концессионных мусоросортировочных комплекса запланированы в районах: Каргатском, Куйбышевском, Татарском, Тогучинском.
Пример Каргатского кластера. Численность населения трех районов: Каргатский, Убинский, Чулымский - 49 817 жителей в 2021 году. Население всех трех районов стабильно сокращается (в 2015-м там проживало 54 567 человек).
«Даже расчетный объем ТКО на 2022 год может составить всего 19 574,99 тонн, а к моменту запуска объекта (2025 год) реальный объем ТКО в Каргатском кластере может ещё сократиться», - пишет в Минэкономразвития депутат Законодательного собрания области Вадим Агеенко. Для компании, которая сейчас обслуживает районы, на 2022 год установлен еще меньший объем захоронений ТКО – всего 15.948 тонн.
На этом фоне годовой объем для будущего концессионера запланирован 30 тысяч тонн. Как назвать такую цифру: странной, излишне оптимистичной?.. Почему она настолько больше? Ведь разницу этой цифры с реальностью бюджету предстоит доплачивать коммерческой фирме по концессионному соглашению, если оно будет заключено на таких условиях.
Atas.info направил запрос в МинЖКХ области: почему в параметрах концессионного соглашения по Каргатскому кластеру гарантированные объемы ТКО запланированы 30 000 тонн в год и не является ли прогнозируемый объем завышенным? «Мощность объекта рассчитана, исходя из норматива накопления твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), при стопроцентном охвате услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами, и с учетом массы отходов, размещаемых на полигоне иными отходообразователями», - сказано в ответе МинЖКХ, за подписью и.о. министра Юрия Фролова.
По трем другим проектам концессий в районах «гарантированные объемы ТКО в соглашениях (КС) значительно завышены и не соответствуют даже действующей Территориальной схеме обращения с отходами (ТС) в редакции от 24.05.2021 постановление №180-п», пишет в правительство депутат Вадим Агеенко.
По его данным в Куйбышевском кластере соотношение гарантированного концессионеру объема ТКО к объему по действующей территориальной схеме 60 000/38 049 тонн, в Татарском кластере 50 000/27 467, в Тогучинском районе 30 000/19 784 тонны. Везде план по мусору в 1.5 раза выше, чем сейчас.
Только по двум самым большим полигонам под Новосибирском в Верх-Туле и Раздольном изначально завышенную планку годовых объемов мусора в концессии 2016 (800 тыс. тонн) сменили в 2022 году более обоснованные цифры: 300 + 330 тысяч тонн в год (сейчас 291,7 тысяч тонн и 327,6 тысяч тонн ТКО – по данным правительства). В остальных четырех концессиях по районам районах логика гарантированных объемов мусора продолжает удивлять.
Остальные претензии, существующие к «большим» концессиям, типичны для всех проектов. Финансовые характеристики концессий депутат Агеенко называет «завышенными».
Например, по Каргатскому кластеру тариф концессионера вырастет до 1830 рублей за тонну уже в 2026 году. Сейчас, в 2022 году тариф составляет 580 рублей за тонну.
Мощности объектов, расчетный объем инвестиций и затраты на 1 тысячу тонн ТКО сведены в таблицу.
Более детальный финансовый расклад по Каргатскому полигону, по данным Агеенко, выглядит иначе, и цифры потребности в финансировании гораздо больше - 334 955.99 тыс. рублей.
Еще в 2018-м стоимость мусоросортировочных комплексов в районах оценивалась гораздо ниже. Подорожание в четыре раза расчетной стоимости объектов произошло в 2019 году. После того, как потенциальные участники концессий представили экономические расчеты, составленные независимыми экспертами.
Шесть лет пробуксовки первой мусорной концессии, заключенной и расторгнутой с ООО «Экология-Новосибирск» (входит в федеральную группу «ВИС») значительно подорвали репутацию компаний «ВИС» в глазах ряда депутатов Законодательного собрания.
15 июня на заседании комитетов ЗС по строительству и бюджету звучали заявления депутатов, что компании группы «ВИС» надо не допускать к участию в новой мусорной концессии. А спикер парламента Андрей Шимкив даже потребовал от группы «ВИС» извинений перед населением Новосибирской области.
Заявки на концессии в районах подавали новосибирские компании ООО «Полигон-Т» (объект в Тогучине), ООО «НЭО» (Куйбышев), ООО «ГринТэк» (Татарск). Но и с новосибирскими компаниями до реализации концессий нигде так и не дошло.
Зато к скандальному заседанию 15 июня МинЖКХ предоставляло депутатам справку. В ней сказано: «в 14-ти районах Новосибирской области запланированы строительство и реконструкция 16-ти полигонов захоронения твердых коммунальных отходов, с планируемыми сроками ввода в эксплуатацию в 2022-2027 годах». Оптимизм этих планов слишком контрастирует с реальностью прошедших шести лет.
1 июля гендиректор «Российский экологический оператора» Денис Буцаев заявил о планах участия в концессионном проекте в Новосибирской области. «Размер предоставляемого финансирования будут обсуждаться с инвестором и зависят от условий выпуска облигаций ППК РЭО, за счёт размещения которых и будет предоставляться займ», - сообщил Буцаев в интервью ЦДЖ. Пока звучит не очень конкретно. И не ясно, сбалансирует ли поддержка ППК РЭО те минусы, которые сохранились в проекте новой концессии?
Остаются серьезные вопросы и к многомиллиардной стоимости проектов, и к росту тарифов, и к особым условиям, и к площади полигона у Раздольного в размере 270 Га. Чем условия концессии 2022 хуже расторгнутой концессии 2016 по оценкам депутата Агеенко читайте в материале Atas.info. Отметим только одну небольшую, но характерную деталь. Плата концессионера Новосибирской области снижена до символической 1 тысячи рублей, а по старому соглашению плата 1 миллион рублей должна была поступать в бюджет с первого по восьмой год эксплуатации Объекта Соглашения.
В таком состоянии мусорная реформа в Новосибирской области подходит к внеочередной сессии Законодательного собрания 14 июля 2022. Депутаты будут вызваны из отпуска для ее «перезагрузки».
И даже если парламентарии проголосуют за такую концессию 14 июля по каким-то своим соображениям - это не гарантирует, что неподъемный воз мусорной реформы в Новосибирской области реально сдвинется с места. Урок не реализации первой концессии продемонстрировал, что проект может буксовать годами, если вместо баланса интересов в нем заметно слишком явное доминирование аппетитов концессионера над интересами местных элитных групп и жителей Новосибирской области. Им ведь в конечном итоге и придется платить за мусорную реформу через рост тарифов.