Шесть на шесть: что не так с мусорной реформой в Новосибирской области в июле 2022

Дело в том, что столько мусора во многих районах области и близко нет. А население в них убывает год от года. Но зачем тогда ставить планку объемов в 1.5 раза выше, чем сейчас? Ведь мусора будет все меньше, а значит, субсидий потребуется все больше. И так на 25 лет (вероятный срок концессий) вперед?