Бананы стали экзотикой из-за рекордного подорожания в Новосибирской области

Бананы стали экзотикой из-за рекордного подорожания в Новосибирской области
Бананы стали экзотикой из-за рекордного подорожания в Новосибирской области
Сегодня, 10:21ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
В среднем продовольственные товары выросли в цене на 7,5% в регионе за март 2022 года.

В Новосибирской области зафиксировали удорожание овощей, фруктов и кондитерских изделий за март 2022 года. О динамике цен сообщил Новосибирскстат.

По сравнению с февралем в регионе в среднем на 7,5% поднялись цены на продовольственные товары. Больше всего из-за санкций пострадали бананы – рост на 41,7%, груши (36,9%), свежие помидоры (46,7%) и репчатый лук - 45,7%. Также на 21,4% подорожала свекла, морковь на 19,5%, виноград - на 15,1%. Примечательно, что подешевели только огурцы – на 29,9%.

Без изменения не остались и цены на кондитерские изделия. Так стоимость карамели выросла на 15,9%, а глазированных конфет - 13,2%. Любителям шоколада придётся не сладко от подорожания плиток десерта на 12,5%, а тортов на 9,4%. Также печенье и пряники выросли в цене в среднем на 9%. Рекордным подорожанием может похвастаться только сахар - 54,3%.

Гречневая, манная, овсяная и перловая крупы подорожали от 10,6 до 14,4 %. Также рис теперь дороже на 10,3%, пшено – 6,8%, вермишель – 6,5%.

Скачок цен отмечен на маргарин (17,8%), подсолнечное и сливочное масла – на 10,2%, 9,3% и 6,8%. Пельмени теперь дорожи на 12,8%, говядин на 8,8%, баранина – на 5,9%, а курица - на 5,5%.

Мясные консервы поднялись в цене на 12%, чуть дороже только мороженые креветки. Сгущенка подорожала на 11,7%, мука - 8,6%, куриные яйца - 5,4%, сосиски на 6,4%.

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