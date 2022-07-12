Еще 900 миллионов рублей будут направлены на техническое переоснащение АПК

Годовой лимит средств регионального бюджета на эти цели в 2021 году составлял 890 миллионов рублей. Для исполнения в 2022 году возросших обязательств перед сельхозпроизводителями лимит был увеличен в начале года почти вдвое – на 852 миллиона рублей, а сейчас, в июле – еще сразу на 900 миллионов рублей. Напомним, что губернатор Андрей Травников дал поручение оперативно довести эти средства до сельхозпроизводителей.