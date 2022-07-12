Еще 900 миллионов рублей будут направлены на техническое переоснащение АПК

Еще 900 миллионов рублей будут направлены на техническое переоснащение АПК
Еще 900 миллионов рублей будут направлены на техническое переоснащение АПК
Вчера, 11:19ЭкономикаФото: Пресс-служба Правительства НСО
Министр сельского хозяйства Евгений Лещенко обозначил основные направления, на которые направляются дополнительные 900 млн рублей из областного бюджета. Поручение оперативно довести эти средства до аграриев накануне дал губернатор Андрей Травников.

Как подчеркнул зампред Правительства, аграрии Новосибирской области ежегодно наращивают объемы вложений в технику и оборудование, что позволяет отрасли быть эффективной и стабильно обеспечивать региональный рынок всеми базовыми видами продовольствия. Областная государственная поддержка для возмещения в 2022 году затрат сельхозпроизводителей на технику увеличивалась дважды, второй раз – в июле, ее дополнят сразу на 900 миллионов рублей.

«С начала 2022 года хозяйствами региона закуплено 1395 единиц сельхозтехники на сумму в 6,5 миллиардов рублей – это на 222 единицы больше, чем на начало июля прошлого года. Одних только современных и надежных зерноуборочных комбайнов, которые помогут аграриям убрать урожай, приобретено 110 штук, – сообщил Евгений Лещенко. – В настоящих условиях техническая оснащенность сельского хозяйства особенно важна: нам необходимо полностью обеспечить жителей региона продовольствием, укрепить независимость от импорта. И государственной поддержке аграриев придается приоритетное значение».

Согласно показателям принятого рабочего плана, сельхозпредприятия области планировали закупить в 2022 году 1240 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования на сумму порядка 6,7 млрд рублей. На текущий момент количество приобретенной техники уже превысило запланированные на весь 2022 год значения: 1395.

Рост темпов технического переоснащения сельского хозяйства, по словам Евгения Лещенко, происходил в регионе на протяжении нескольких последних лет. Соответственно, ежегодно возрастает и число заявок от хозяйств на компенсацию затрат на технику – такую меру господдержки предоставляет аграриям областной бюджет.

Годовой лимит средств регионального бюджета на эти цели в 2021 году составлял 890 миллионов рублей. Для исполнения в 2022 году возросших обязательств перед сельхозпроизводителями лимит был увеличен в начале года почти вдвое – на 852 миллиона рублей, а сейчас, в июле – еще сразу на 900 миллионов рублей. Напомним, что губернатор Андрей Травников дал поручение оперативно довести эти средства до сельхозпроизводителей.

Таким образом, общий объем средств областного бюджета, предусмотренных на 2022 год для возмещения затрат аграриев на приобретение сельхозтехники и оборудования, составит 2 миллиарда 642 миллиона рублей.

Всего же в рамках утвержденной Правительством региона госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», содержащей более 40 различных направлений поддержки сельхозпроизводства, доведено до аграриев нашей области уже более 3,1 млрд рублей – значительно больше, чем годом ранее.

сельское хозяйствоправительство
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