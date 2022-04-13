Электроника подорожала до 40% в Новосибирской области

В среднем цены на непродовольственные товары выросли на 13,4% в регионе с начала 2022 года.

Рекордно подорожали в Новосибирской области стиральные машины и холодильники за 3 месяца 2022 года. Динамику цен приводит Новосибирскстат. В регионе в среднем на 13,4% поднялись цены на непродовольственные товары - электротовары и бытовые приборы. Стиральная машина подорожала на 41%, холодильник – на 39,8%, швейная машина выросла в цене на 38,2%. Электропылесос стал дороже на 32,8%, миксер, блендер – на 31,2%. Также отмечен скачок стоимости на микроволновки (26,4%), электроутюги (24,8%), кухонную плиту 23,8%. Телевизор подорожал на 16,5%, моноблок – на 32,3%, монитор – на 25,5%. К тому же, ремонт телевизора удорожал на 22,5%. В целом цены на услуги выросли в регионе на 1,9 %.

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