Составлен топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске в марте

В Новосибирской области оценили вакансии, которые появились на рынке труда в марте 2022 года, и составили топ самых высокооплачиваемых.
Сервис SuperJob нашел вакансию инженера по автотестированию, которому предлагают в месяц до 200 тысяч рублей. От кандидата требуется тестирование веб-продуктов, настройка инструментов, составление плана работ и т.д.
Удаленную работу в Лондоне предлагает компания React Native Developer. Кандидат сможет принять участие в разработке мобильных приложений в области автомобильной безопасности. В месяц его заработок будет от 120 до 150 тысяч рублей.
10 тысяч рублей в месяц можно заработать на посту менеджера по продажам в компании сотового оператора и главного инженера проекта в строительной сфере.
На последней позиции в топе-5 находится вакансия главного специалиста по организации и контролю эксплуатации жилых зданий. Ежемесячная зарплата специалиста составит от 80 тысяч рублей.