Составлен топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске в марте

Составлен топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске в марте
Составлен топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске в марте
Сегодня, 07:24ЭкономикаФото: pixabay.com
Одна из вакансий удаленная и предполагает сотрудничество с Лондоном.

В Новосибирской области оценили вакансии, которые появились на рынке труда в марте 2022 года, и составили топ самых высокооплачиваемых.

Сервис SuperJob нашел вакансию инженера по автотестированию, которому предлагают в месяц до 200 тысяч рублей. От кандидата требуется тестирование веб-продуктов, настройка инструментов, составление плана работ и т.д.

Удаленную работу в Лондоне предлагает компания React Native Developer. Кандидат сможет принять участие в разработке мобильных приложений в области автомобильной безопасности. В месяц его заработок будет от 120 до 150 тысяч рублей.

10 тысяч рублей в месяц можно заработать на посту менеджера по продажам в компании сотового оператора и главного инженера проекта в строительной сфере.

На последней позиции в топе-5 находится вакансия главного специалиста по организации и контролю эксплуатации жилых зданий. Ежемесячная зарплата специалиста составит от 80 тысяч рублей.

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