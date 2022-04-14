Топливо для автомобилей подешевело в Новосибирской области за месяц

Топливо для автомобилей подешевело в Новосибирской области за месяц
Топливо для автомобилей подешевело в Новосибирской области за месяц
Сегодня, 12:17ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
Горючее на заправках Новосибирска оказалось одним из дешёвых в Сибири.

Цены на топливо для автомобилей упали в Новосибирской области за март 2022 года. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Новосибирскстата.

На заправках Новосибирска газомоторное топливо подешевело на 5,3%, стоимость дизельного снизилась на 1,5%, а автомобильного бензина марок АИ-92 и АИ-95 – на 0,1%. Подобная динамика зафиксирована во всех регионах Сибири.

На данный момент самая низкая цен на газовое моторное топливо зафиксирована в Республике Хакасия - 22,83 рубля. Дороже всего заправляться в Республике Тыва - 30,98 рублей. В Новосибирской области стоимость горючего составляет 25,73 рублей, дешевле только в Томской области (24,96 руб.).

Автомобильный бензин марки АИ-92 в нашем регионе сейчас стоит 45,84 рублей, АИ-95 – 48,95 руб; АИ-98 – 58,69 руб. По Сибири это средняя цена.

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