Топливо для автомобилей подешевело в Новосибирской области за месяц

На заправках Новосибирска газомоторное топливо подешевело на 5,3%, стоимость дизельного снизилась на 1,5%, а автомобильного бензина марок АИ-92 и АИ-95 – на 0,1%. Подобная динамика зафиксирована во всех регионах Сибири.