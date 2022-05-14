Первые матчи на новой ледовой арене Новосибирска пройдут в ноябре 2022 – губернатор

Что происходит с графиком завершения строительства ледовой арены, проверил в Новосибирске губернатор Андрей Травников в субботу 14 мая. Еще в декабре 2021 года отставание от графика строительства оценивалось в полгода. Сейчас уже не за горами первая заливка льда, она уже «на финишной прямой», сообщил Травников. Дата этих работ – 1 июля 2022.
Андрей Травников подтвердил намерение сдать в строй ледовую арену до конца 2022 года и первые тестовые матчи провести уже в ноябре, невзирая на трудности с логистикой.
Как идет строительство новых ледовых дворцов в Новосибирске и Омске, которые должны были открыться к несостоявшемуся ЧМ по хоккею среди молодежных команд 2023 года, о сложностях, с которыми успели столкнуться эти масштабные проекты в соседних городах Сибири с миллионным населением – читаете в материале Atas.info.