Первые матчи на новой ледовой арене Новосибирска пройдут в ноябре 2022 – губернатор

Первые матчи на новой ледовой арене Новосибирска пройдут в ноябре 2022 – губернатор
Первые матчи на новой ледовой арене Новосибирска пройдут в ноябре 2022 – губернатор
Сегодня, 19:41ЭкономикаФото: nso.ruЗаливка льда в новом ЛДС Новосибирска планируется 1 июля 2022
На новом ЛДС в Новосибирске уже на финише работы по строительству ледового поля. Лед должны залить первый раз - 1 июля. Тестовые хоккейные матчи должны пройти в ноябре, рассчитывает глава области Андрей Травников после инспекции строительства 14 мая 2022.

Что происходит с графиком завершения строительства ледовой арены, проверил в Новосибирске губернатор Андрей Травников в субботу 14 мая. Еще в декабре 2021 года отставание от графика строительства оценивалось в полгода. Сейчас уже не за горами первая заливка льда, она уже «на финишной прямой», сообщил Травников. Дата этих работ – 1 июля 2022.

Фото:nso.ru

Андрей Травников подтвердил намерение сдать в строй ледовую арену до конца 2022 года и первые тестовые матчи провести уже в ноябре, невзирая на трудности с логистикой.

Как идет строительство новых ледовых дворцов в Новосибирске и Омске, которые должны были открыться к несостоявшемуся ЧМ по хоккею среди молодежных команд 2023 года, о сложностях, с которыми успели столкнуться эти масштабные проекты в соседних городах Сибири с миллионным населением – читаете в материале Atas.info.

Материалы по теме:
2022Новосибирсклдсхоккей
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы