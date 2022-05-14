Первые матчи на новой ледовой арене Новосибирска пройдут в ноябре 2022 – губернатор

На новом ЛДС в Новосибирске уже на финише работы по строительству ледового поля. Лед должны залить первый раз - 1 июля. Тестовые хоккейные матчи должны пройти в ноябре, рассчитывает глава области Андрей Травников после инспекции строительства 14 мая 2022.

Что происходит с графиком завершения строительства ледовой арены, проверил в Новосибирске губернатор Андрей Травников в субботу 14 мая. Еще в декабре 2021 года отставание от графика строительства оценивалось в полгода. Сейчас уже не за горами первая заливка льда, она уже «на финишной прямой», сообщил Травников. Дата этих работ – 1 июля 2022. Фото: nso.ru Андрей Травников подтвердил намерение сдать в строй ледовую арену до конца 2022 года и первые тестовые матчи провести уже в ноябре, невзирая на трудности с логистикой. Гонка ледовых арен 2022: где раньше построят ЛДС - в Новосибирске или Омске Как идет строительство новых ледовых дворцов в Новосибирске и Омске, которые должны были открыться к несостоявшемуся ЧМ по хоккею среди молодежных команд 2023 года, о сложностях, с которыми успели столкнуться эти масштабные проекты в соседних городах Сибири с миллионным населением – читаете в материале Atas.info.

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