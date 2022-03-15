Незаконные торговцы валютой активизировались в Новосибирске

Теневой валютный рынок начал появляться в Новосибирске в условиях запрета на продажу наличной валюты банками в России. Atas.info удалось связаться с одним из продавцов.
Центробанк России неделю назад ввел ограничения на выдачу средств с валютных вкладов и счетов. С 9 марта по 9 сентября 2022 года можно будет открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них можно будет не более 10 тысяч долларов, а остальное только в рублях по рыночному курсу.
Ограничения привели к тому, что начали появляться Telegram-каналы по незаконной продаже и обмену валюты в Новосибирске.
Стоимость доллара на теневом рынке составляет от 125 до 160 рублей. Евро – от 160 рублей. Есть и скупщики, которые готовы купить доллары, фунты и швейцарские франки по биржевому курсу.
Незаконные валютные операции наказываются штрафом для обоих лиц (продающего и покупающего) в размере от 75% до 100% суммы сделки. Такие действия могут попадать и под незаконную банковскую деятельность.
Покупатель валюты на незаконном рынке может стать жертвой мошенников или грабителей, а в полицию обращаться ему смысла не будет – ему самому будет грозить уголовная ответственность.
Как происходит покупка валюты на теневом рынке в Новосибирске
Журналисту Atas.info удалось найти Telegram-канал, где процветает продажа евро и долларов от разных людей в Новосибирске. В данный момент там продают валюту около 10 человек, но их каждые несколько часов становится больше.
Покупка происходит следующим образом:
Проверять купюры тоже никто не запрещает – можно пройти с продавцом к ближайшему банкомату и проверить через него подлинность денег.
Однако в нашем случае некий Сергей Салитецкий (номер телефона у него скрыт) предложил даже показать выписку из банка, где он ранее покупал валюту.
Напомним, что санкции против российских банков, введенные в ответ на решение России о проведении спецоперации в Донбассе, стали причиной многих ограничений, которые сейчас испытывают россияне в финансово-экономической сфере.