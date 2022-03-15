Незаконные торговцы валютой активизировались в Новосибирске

Незаконные торговцы валютой активизировались в Новосибирске
Незаконные торговцы валютой активизировались в Новосибирске
Сегодня, 14:18ЭкономикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Незаконная продажа валюты начала действовать в Новосибирске из-за ограничений банков – доллары и евро продают в открытую через Telegram-каналы

Теневой валютный рынок начал появляться в Новосибирске в условиях запрета на продажу наличной валюты банками в России. Atas.info удалось связаться с одним из продавцов.

Центробанк России неделю назад ввел ограничения на выдачу средств с валютных вкладов и счетов. С 9 марта по 9 сентября 2022 года можно будет открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них можно будет не более 10 тысяч долларов, а остальное только в рублях по рыночному курсу.

Ограничения привели к тому, что начали появляться Telegram-каналы по незаконной продаже и обмену валюты в Новосибирске.

Стоимость доллара на теневом рынке составляет от 125 до 160 рублей. Евро – от 160 рублей. Есть и скупщики, которые готовы купить доллары, фунты и швейцарские франки по биржевому курсу.

Telegram-канал по скупке/продаже валюты в Новосибирске.
Фото:Александр Кондратьев

Незаконные валютные операции наказываются штрафом для обоих лиц (продающего и покупающего) в размере от 75% до 100% суммы сделки. Такие действия могут попадать и под незаконную банковскую деятельность.

Покупатель валюты на незаконном рынке может стать жертвой мошенников или грабителей, а в полицию обращаться ему смысла не будет – ему самому будет грозить уголовная ответственность.

Как происходит покупка валюты на теневом рынке в Новосибирске

Журналисту Atas.info удалось найти Telegram-канал, где процветает продажа евро и долларов от разных людей в Новосибирске. В данный момент там продают валюту около 10 человек, но их каждые несколько часов становится больше.

Покупка происходит следующим образом:

  1. Человек связывается с продавцом и называет сумму, которую он хочет купить;
  2. Продавец сообщает, какая у него сумма в наличии и называет цену;
  3. Назначается встреча в определенном месте для совершения сделки, где и проверяется подлинность купюр.

Проверять купюры тоже никто не запрещает – можно пройти с продавцом к ближайшему банкомату и проверить через него подлинность денег.

Покупка валюты через Telegram-канал в Новосибирске.
Фото:Александр Кондратьев

Однако в нашем случае некий Сергей Салитецкий (номер телефона у него скрыт) предложил даже показать выписку из банка, где он ранее покупал валюту.

Напомним, что санкции против российских банков, введенные в ответ на решение России о проведении спецоперации в Донбассе, стали причиной многих ограничений, которые сейчас испытывают россияне в финансово-экономической сфере.

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