Незаконные торговцы валютой активизировались в Новосибирске

Центробанк России неделю назад ввел ограничения на выдачу средств с валютных вкладов и счетов. С 9 марта по 9 сентября 2022 года можно будет открывать новые валютные счета и вклады, но снять с них можно будет не более 10 тысяч долларов, а остальное только в рублях по рыночному курсу.