Цены на гречку превысили 100 рублей в Новосибирске в мае 2022 года

Ранее аналитики Новосибирскстата сообщали, что за март 2022 года стоимость гречки выросла на 14,4%. Однако в апреле цена на неё снизилась – 800 граммов крупы продавали за 60 и 70 рублей.
В середине мая, сообщают читатели Atas.info, дешевле 100 рублей гречку практически не найти в магазинах. Фирмы «Увелка» продают эту крупу за 109-149 рублей. «Семейные закрома» стоят 129 рублей.
В супермаркетах «Пятерочка» гречка «Пассим» выставлена за 130 рублей, а самая дорогая «Магистраль» - за 164 рубля. Остальные крупы в ценах не изменились.