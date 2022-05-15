Цены на гречку превысили 100 рублей в Новосибирске в мае 2022 года

Цены на гречку превысили 100 рублей в Новосибирске в мае 2022 года
Цены на гречку превысили 100 рублей в Новосибирске в мае 2022 года
Сегодня, 10:28ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
Новосибирцам стало трудно найти гречневую крупу до 80-70 рублей. За месяц продукт подорожал почти в полтора раза.

Ранее аналитики Новосибирскстата сообщали, что за март 2022 года стоимость гречки выросла на 14,4%. Однако в апреле цена на неё снизилась – 800 граммов крупы продавали за 60 и 70 рублей.

В середине мая, сообщают читатели Atas.info, дешевле 100 рублей гречку практически не найти в магазинах. Фирмы «Увелка» продают эту крупу за 109-149 рублей. «Семейные закрома» стоят 129 рублей.

Фото:atas.info

В супермаркетах «Пятерочка» гречка «Пассим» выставлена за 130 рублей, а самая дорогая «Магистраль» - за 164 рубля. Остальные крупы в ценах не изменились.

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