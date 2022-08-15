Новосибирск получит дополнительные 150 млн рублей из областного бюджета на дороги

Новосибирск получит дополнительные 150 млн рублей из областного бюджета на дороги
Новосибирск получит дополнительные 150 млн рублей из областного бюджета на дороги
Вчера, 15:03ЭкономикаФото: Пресс-служба Правительства НСО
На оперативном совещании в Правительстве региона Губернатор Андрей Травников подтвердил решение о выделении дополнительных средств Новосибирску.

Оно было принято после рассмотрения министерством финансов и налоговой политики, а также министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области соответствующей просьбы со стороны мэрии.

«Как докладывают оба министра, в связи с подтверждённой фактической экономией от действующих контрактов есть возможность дополнительно выделить городу 150 миллионов рублей», – отметил глава региона.

В то же время Андрей Травников заострил внимание на необходимости своевременного освоения средств и окончания работ до наступления холодов. Мэр Анатолий Локоть подтвердил такую возможность. Муниципалитету и руководителям министерств поручено начать работу уже на этой неделе, в частности, подтвердить доведение средств и согласовать пообъектовый перечень работ.

Заместитель Председателя Правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко доложил Губернатору, что допсредства Новосибирску будут доведены в течение текущей недели, соответствующие поручения коллегам по министерству финансов даны.

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