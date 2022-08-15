Новосибирск получит дополнительные 150 млн рублей из областного бюджета на дороги

В то же время Андрей Травников заострил внимание на необходимости своевременного освоения средств и окончания работ до наступления холодов. Мэр Анатолий Локоть подтвердил такую возможность. Муниципалитету и руководителям министерств поручено начать работу уже на этой неделе, в частности, подтвердить доведение средств и согласовать пообъектовый перечень работ.