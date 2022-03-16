Новосибирский губернатор Травников исключил риск дефолта

Новосибирский губернатор Травников исключил риск дефолта
Новосибирский губернатор Травников исключил риск дефолта
Сегодня, 10:01ЭкономикаФото: сайт Правительства НСО
Область выполнит все взятые на себя обязательства - губернатор.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дает оптимистический прогноз экономики и исключает дефолт.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 20 региональных органов власти до уровня C.

Губернатор убежден, что регион сможет изыскать средства и выполнить все обязательства. Он вспомнил об успешном завершении прошлого года, когда был профицит. На счетах также были неплохая сумма денег. Он уверен, что не стоит ждать дефолта.

Решение международного агентства Травников назвал обидным. Между тем он не видит в этом проблемы, заявляя, что регион не использовал «западные инструменты» в вопросе финансирования.

Все активы размещаются в России, и кредиты дают российские банки.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© ATAS.INFO (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы