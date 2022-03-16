Новосибирский губернатор Травников исключил риск дефолта

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников дает оптимистический прогноз экономики и исключает дефолт.
Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги 20 региональных органов власти до уровня C.
Губернатор убежден, что регион сможет изыскать средства и выполнить все обязательства. Он вспомнил об успешном завершении прошлого года, когда был профицит. На счетах также были неплохая сумма денег. Он уверен, что не стоит ждать дефолта.
Решение международного агентства Травников назвал обидным. Между тем он не видит в этом проблемы, заявляя, что регион не использовал «западные инструменты» в вопросе финансирования.
Все активы размещаются в России, и кредиты дают российские банки.