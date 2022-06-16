"Пусть уходят": мэр Новосибирска высказался о прекращении работы ИКЕА

"Пусть уходят": мэр Новосибирска высказался о прекращении работы ИКЕА
"Пусть уходят": мэр Новосибирска высказался о прекращении работы ИКЕА
Вчера, 13:37ЭкономикаФото: yandex.ru/maps
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть без сожаления воспринял решение шведского концерна ИКЕА полностью прекратить работу на российском рынке. По словам главы муниципалитета, место шведов уже занимают другие компании, которые предлагают покупателям качественные товары для дома

Решение об окончательном закрытии магазинов ИКЕА в России, в том числе, в Новосибирске, не повлечет за собой ощутимых последствий для горожан, считает мэр Анатолий Локоть.

"Пусть уходят. У нас появились другие сети, которые будут работать так же интенсивно. И думаю, что они заместят на рынке эту компанию. Новосибирск очень привлекателен для крупных сетей, в том числе, и в этом сегменте", - заявил Локоть в ходе встречи с журналистами в четверг, 16 июня.

При этом глава муниципалитета подчеркнул, что никогда не посещал магазин ИКЕА как покупатель, а был там только в ходе рабочей поездки.

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