"Пусть уходят": мэр Новосибирска высказался о прекращении работы ИКЕА

Решение об окончательном закрытии магазинов ИКЕА в России, в том числе, в Новосибирске, не повлечет за собой ощутимых последствий для горожан, считает мэр Анатолий Локоть.
"Пусть уходят. У нас появились другие сети, которые будут работать так же интенсивно. И думаю, что они заместят на рынке эту компанию. Новосибирск очень привлекателен для крупных сетей, в том числе, и в этом сегменте", - заявил Локоть в ходе встречи с журналистами в четверг, 16 июня.
При этом глава муниципалитета подчеркнул, что никогда не посещал магазин ИКЕА как покупатель, а был там только в ходе рабочей поездки.