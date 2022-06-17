Coca-Cola уходит из России в 2022 году: новосибирский завод закрывается?

Coca-Cola уходит из России в 2022 году: новосибирский завод закрывается?
Coca-Cola уходит из России в 2022 году: новосибирский завод закрывается?
Вчера, 10:44ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi

Coca-Сola перестанет продавать свою газировку в Новосибирской области

Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company сообщил о прекращении работы на территории России, в том числе и в Новосибирской области, - о дальнейшей судьбе заводов пока неизвестно.

Производство напитков бренда Coca-Cola прекратится в России, о чем сообщает издание Reuters, ссылаясь на заявление американской штаб-квартиры компании. На данном этапе компания продает только запасы со складов. Когда они закончатся, выпускать продукцию компания больше не будет.

Издание «Фонтанка» передает, что вместо Coca-Cola и Fanta в России появятся Funky Monkey Cola и Orange – представители заверили, что вкус напитков никак не изменится, а привыкнуть стоит лишь к новому дизайну.

Напомним, что первые сообщения о приостановке деятельности в России Coca-Cola появились еще 8 марта. Всего в России работает 10 заводов по производству напитков – они расположены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Красноярске, Владивостоке и Новосибирске.

Заводы Coca-Cola производят такую продукцию, как: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Vanilla, Sprite, Fanta, Powerade, BonAqua, Schweppes, FUZETEA, энергетические напитки Burn и Black Monster, Coca-Cola Energy, соки «Добрый», Rich, «Моя Семья», Pulpy и Innocent.

Материалы по теме:
Новосибирскпоследние новостиНовосибирская областьбизнес
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 110-58-85 , info@atas.info

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы