Нехватка транспортных контейнеров грозит всплеском цен на все товары

В России отечественные компании контролируют менее трети контейнеров для транспортировки товаров. Уход с рынка иностранных игроков означает серьезные проблемы в логистике импорта, создание дефицита на прилавках и как следствие – рост цен

Компании, работающие на рынке импорта в Россию, прогнозируют рост цен на непродовольственные товары в случае, если не будет решен вопрос нехватки транспортных контейнеров. Сегодня основной поток импорта идет из Китая, и львиная доля его перевозится в контейнерах. Исключение, по словам соучредителя группы компаний "СЛК" Дмитрия Аржаных, составляют наливные и насыпные грузы. Кто пострадает от отсутствия контейнеров Однако, только 29% контейнеров принадлежит российском компаниям. Большую часть остального парка контролируют фирмы из КНР и зарубежные компании морских перевозок, прекратившие бизнес в России. По оценке отечественного производителя контейнеров "РМ Рейл", после окончательного ухода с отечественного рынка иностранцев нехватка контейнеров составит около 350 тысяч штук. От отсутствия средств для транспортировки в первую очередь пострадают импортеры и линии поставки товаров на Дальний Восток и российский Север, говорит коммерческий директор компании AKFA Алексей Чернышев. Дефицит контейнеров уже привел к повышению тарифов на грузоперевозки. По данным Дмитрия Аржаных, если 2019 году ставка по маршруту Китай-Владивосток для 40-футового контейнера составляла 1200 долларов, то сегодня за это приходится платить 8000 долларов. Чем грозит нехватка контейнеров "Стоимость логистики будут закладывать в себестоимость товаров, что повлечет за собой повышение цен", - подчеркнул Аржаных в интервью "Новым известиям". Автоперевозку, как альтернативу морской или ж/д доставке контейнеров, рассматривать смысла нет, поскольку такой путь обойдется значительно дороже. Удобство контейнеров в простоте перегрузки из морских судов в железнодорожные вагоны Фото: Медиахолдинг1Mi Впрочем, по мнению ряда других экспертов, например, директора по развитию регионов компании STS Logistics Владимира Дорохова, оплата контейнерной перевозки занимает незначительную часть к конечной стоимости импорта и на рост цен, в первую очередь, будет оказывать нехватка самих товаров. С господином Дороховым согласна и независимый эксперт, создатель проекта N.TransLab Мария Никитина. По ее оценкам, логистика в конечной цене товара не превышает обычно 1,5-2%. Есть ли альтернатива? Что касается импортозамещения, то на текущий момент собственные мощности позволяют производить в России не более 12 тысяч контейнеров в год. Таким образом, на то, чтобы ликвидировать нехватку, может понадобиться около 30 лет. Особенно сложная ситуация с контейнерами-рефрижераторами, в которых перевозят рыбу с Дальнего Востока в центральную часть страны. Отечественная промышленность таких попросту не выпускает. При этом стоимость российских контейнеров значительно выше, чем "ящиков" китайского производства. Власти КНР субсидируют покупку стали для компаний, выпускающих контейнеры. Вероятно, по пути господдержки придется пойти и российскому кабинету министров. Впрочем, существует вероятность того, что до момента массового выпуска отечественных "ящиков" Китай не оставит импортеров без контейнеров. Бизнес в Поднебесной не заинтересован в снижении объемов поставок в Россию. И возможно, что рост цен для конечных потребителей не будет болезненным.

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