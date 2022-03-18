Возможность деноминации в России оценили экономисты из Новосибирска

Общественность поднимает вопрос: есть ли возможность деноминации в 2022 году. Ряд экспертов отвечает, что да, а другие уверены, что нет.

Еще в начале марта общественность подняла вопрос: возможность дефолта в России. Люди активно обсуждают данное событие. Старшее поколение помнит, что произошло в 1998 году. Новосибирцы интересуются, есть ли в 2022 году возможность деноминации в стране. Напомним, деноминация — это денежная реформа, при которой изменяется стоимость денежных знаков. Это делается для упорядочения обращения с деньгами, а также упрощения расчетов в условиях гиперинфляции. Иными словами, это сокращение нолей на банкнотах. Как отмечают экономисты, деноминация имеет большое эмоциональное давление, однако, не смотря на неспокойную экономическую обстановку в стране, Центральный банк России снова на это не пойдет. В новейшей истории РФ деноминация происходила в 1991 и 1998 годах, пишет НГС. Первая деноминация называлась «павловская». Как отмечает доктор экономических наук и президент НГУЭУ Александр Новиков, в те года люди обменивали только фиксированную сумму, а все что свыше, - нет. Следующая деноминация 1998 года произошла из-за гиперинфляции и предшествовала дефолту. По мнению экономистов, сейчас необходимости в денежной реформе нет. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая уверена, что деноминация применялась в прошлые периоды после галопирующей инфляции. В данный момент масштаб роста цен не достиг тысяч раз, из-за чего нужно было бы проводить деноминацию. По мнению доктора экономических наук и ведущего научного сотрудника Института экономики СО РАН Владимир Клисторин, деноминация означала еще и стабилизацию, потому что определенные экономические риски уже были пройдены. Однако сейчас обстановка в стране далека от стабильности. Клисторин считает, что в 90-х годах у населения была уверенность, что в стране заработал фондовый рынок, исполнение бюджета было нормальным, а дефицит бюджета покрывался рыночным способом, а не эмиссией денег. Уже с 1995 года экономика постепенно начала расти, после чего случилась деноминация. Глава «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич уверен, что нынешняя экономика частично оказалась изолирована от мировой. Именно поэтому она реформируется в новую для страны систему. Этим объясняется и рост инфляции, но до деноминации вряд ли дойдет. По мнению Александра Новикова, опасаться стоит не деноминации, а неизвестности. Сейчас непонятно, как российская финансовая система будет работать без включения в международную и при замороженных резервах Банка России. Все это напрямую зависит от развития геополитической ситуации и от того, как быстро решится эта проблема.

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