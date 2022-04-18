Гонка ледовых арен 2022: где раньше построят ЛДС - в Новосибирске или Омске

Тревожный звонок для омских чиновников раздался в начале февраля 2022 года. Тогда в регион приехал заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Он и предупредил первого вице-губернатора Валерия Бойко и министра спорта Дмитрия Крикорьянца об ответственности за возможный срыв строительства стратегически важного объекта. Правда, так до конца и не стало понятным, было это профилактическое предупреждение, спровоцированное ситуацией на стройке в Новосибирске, или какие-то проблемы действительно возникли. Однако замгенпрокурора уехал, а к середине апреля 2022 года, ни о каких трудностях при строительстве дворца спорта в Омске так и не было объявлено», - сообщает Город 55.