Гонка ледовых арен 2022: где раньше построят ЛДС - в Новосибирске или Омске

Гонка ледовых арен 2022: где раньше построят ЛДС - в Новосибирске или Омске
Гонка ледовых арен 2022: где раньше построят ЛДС - в Новосибирске или Омске
Сегодня, 13:57ЭкономикаФото: nso.ru и страница ХК "Авангард" "ВКонтакте"Слева строящийся ЛДС в Новосибирске, справа - строящаяся "Арена-Омск"
Новые ЛДС начали строить в Новосибирске и Омске к хоккейному МЧМ-2023. Чемпионат отменен, но грандиозные стройки продолжаются. Новосибирск нагоняет отставание в режиме «строительного подвига». В Омске говорят, что сроки соблюдают, но возводят сооружение на том же месте, где пришлось снести прошлый ЛДС.

В Новосибирске строительство нового ледового дворца спорта (ЛДС) стартовало в сентябре 2019, в Омске позже – в июне 2020. В Новосибирске отставание от графика стало проблемой. Омские власти рапортуют, что в график укладываются. При этом в марте «Арена-Омск» была готова на 67%, ЛДС в Новосибирске в феврале – на 65%. Когда реально завершится строительство ЛДС в двух городах без главного «погонщика» – даты начала чемпионата мира – разбирался Atas.info, совместно с журналистами омского сайта Город55.

Новосибирск: «строительный подвиг» пережил МЧМ-2023

Отставание от графика на полгода, отставка министра строительства, арест олигарха-подрядчика: масштабы нервотрепки, сопровождающие строительство в Новосибирске оказались под стать грандиозному объекту.

20 сентября 2019 в Новосибирске строители забили первые сваи на площадке будущей ледовой арены. Тогда бывший министр строительства области Иван Шмидт говорил, что объект сдадут в мае 2022.

Начало строительства ЛДС в Новосибирске
Фото:Павел Комаров«Новосибирские новости»

Угрожающим отставание от графика строительства стало в конце лета 2021 года. В августе министр Иван Шмидт объяснил его подорожанием стройматериалов и недостатком иностранной рабочей силы из-за пандемии коронавируса. Тогда же Шмидт сказал, что «строителям ЛДС в Новосибирске придётся проявить героизм».

Зампред правительства России Дмитрий Чернышенко, контролируя стройку отметил отставание от графика. Губернатор области Андрей Травников пообещал, что арену сдадут в срок — в сентябре 2022 года.

Проект новой ледовой арены в Новосибирске
Фото:Правительство Новосибирской области

30 сентября министр Шмидт докладывал о ходе строительства на сессии Законодательного собрания. По документам на конец сентября было закрыто 46% работ, фактический же объём готовности оценивался в 56%, но без согласия экспертизы принять их было нельзя.

На той же сессии Заксобрания было объявлено, что проект подорожал до 22,5 млрд. рублей. Из-за инфляции стоимость новой ледовой арены и сопутствующей инфраструктуры выросла на 2.5 млрд. рублей.

15 декабря 2021 отставание от контрактного срока сдачи ЛДС в эксплуатацию составляло более полугода, признал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Глава региона тогда тоже заявил, что ЛДС придется завершать в режиме «строительного подвига». Министр Иван Шмидт уже ушел в отставку по состоянию здоровья чуть раньше.

Строительство ЛДС в Новосибирске
Фото:nso.ru

Неопределенности перспективам строительства добавило задержание олигарха Михаила Федяева, после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Его компанию ООО «СДС-Строй» правительство области называло ключевым подрядчиком строительства арены. Тогда губернатор Травников заявил, что на окончательный срок сдачи ЛДС ситуация не повлияет: сдача в эксплуатацию запланирована на осень 2022 года.

Омск – строительство на старом месте, где первый ЛДС не устоял

«Ледовый дворец спорта (ЛДС) «Арена-Омск», который строился при участии «Сибнефти» Романа Абрамовича и губернатора Леонида Полежаева, признали аварийным в 2018 году. Он простоял всего 11 лет. Эта информация стала большим шоком для омичей, ведь они сразу поняли – домашней площадки у хоккейного клуба «Авангард» больше нет. Команда временно переехала в подмосковную Балашиху», - пишет Город 55.

Снос "Арены-Омск" в 2018
Фото:Пресс-служба ХК "Авангард"

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2023 года стал поводом начать строить в Омске новый ЛДС. Изначально турнир планировали провести только в Новосибирске, но позже Омск сделали вторым городом турнира.

«Что касается мест размещения дворцов, то в Омске его решили строить на том же месте, где раньше находилась «Арены Омск». Тот факт, что здание простояло здесь всего 11 лет, никого не смутил. Кроме новосибирцев, у которых, как оказалось, местом для строительства ЛДС было тоже выбрано место у реки», - пишет Город 55.

Проект новой "Арены-Омск"
Фото:Пресс-служба ХК "Авангард"

«Настораживает тот факт, что проект размещения ЛДС в Новосибирске почти в точности повторяет размещение разрушившейся «Арены-Омск». Тоже у реки и рядом с мостом. И тоже на намытой песком площадке», - писал Алексей Мазур.

Действительно, построенное у реки здание «Арены-Омск» к 2018 году пошло трещинами, грозило рухнуть и было опасно для зрителей. Площадка у моста, где возвели «Арену» – это когда-то затапливаемая пойма. Эксперты высказывали мнение, что проблемы с фундаментом возникли из-за того, что грунтовые воды подмыли грунт, на котором стоит здание.

Остается надеяться, что проектировщики новой «Арены-Омск» учли ошибки предшественников.

Оптимизм у всех, кроме замгенпрокурора

В 2022-м году сообщения правительства Новосибирской области о строительстве ЛДС полны бодрости. Правительство рапортует о каждом завершенном этапе работ. В феврале 2022 областной министр спорта Сергей Ахапов оценил степень готовности нового ЛДС в 65%, а апреле она должна достигнуть 75%. (По плану, она должна была составлять 75% к концу 2021 года).

Строительство нового ЛДС в Новосибирске
Фото:nso.ru

«В Омске же о каких-то проблемах на стройке официально ничего не сообщалось. Наоборот, когда в январе 2021 года проконтролировать ход строительства приезжал советник вице-президента ФХР по вопросам строительства и эксплуатации спортивных сооружений Рамиль Нагимуллин, по итогам его визита журналистам было объявлено: «Арену» строят с опережением графика на несколько недель.

В октябре 2021 года хоккейный журналист Алексей Шевченко пытался вбросить в публичное поле информацию о проблемах на стройке в Омске. Правда, каких-либо подтверждений своим словам он не привел.

Фото:Фото ХК "Авангард" "Вконтакте"

Тревожный звонок для омских чиновников раздался в начале февраля 2022 года. Тогда в регион приехал заместитель генпрокурора РФ Дмитрий Демешин. Он и предупредил первого вице-губернатора Валерия Бойко и министра спорта Дмитрия Крикорьянца об ответственности за возможный срыв строительства стратегически важного объекта. Правда, так до конца и не стало понятным, было это профилактическое предупреждение, спровоцированное ситуацией на стройке в Новосибирске, или какие-то проблемы действительно возникли. Однако замгенпрокурора уехал, а к середине апреля 2022 года, ни о каких трудностях при строительстве дворца спорта в Омске так и не было объявлено», - сообщает Город 55.

Завершение под санкциями

МЧМ-2023 ради которого все затевалось, отменен. Власти регионов демонстрируют уверенность, что отмена международного чемпионата не повлияет на сроки сдачи новых ЛДС. «Мы строим стадион и благоустраиваем эту уникальную территорию для новосибирцев, воплощаем в жизнь их многолетнюю мечту», - заявлял в феврале новосибирский губернатор Андрей Травников.

В марте 2022 власти Новосибирска надеялись, что МЧМ-2023 не отменят
Фото:Атас.инфо

Ситуация с санкциями не скажется на сроках, уверяет губернатор Омской области Александр Бурков.

— Строительство идет в соответствии с графиком. Работы выполнены на объекте более чем на 67%. Основная импортная составляющая — лифты, эскалаторы, холодильная установка для подготовки льда — закуплена, завезена, и часть уже смонтирована на этом объекте. Объект будет закончен в срок, — цитирует заявление губернатора от 16 марта Город 55.

«Легкое беспокойство у омичей все равно остается. Наверное, это связано с фантомными болями, вызванными историей крупных строек в регионе, например, метрополитеном или аэропортом «Омск-Федоровка», - считает Город 55.

Впрочем, влияние санкций нельзя сбросить со счетов. И дело не только в росте цен. На завершающем этапе строительство может лишиться уникального импортного оборудования или материалов.

Омичи уверены, что строительство "Арены-Омск" идет по графику
Фото:Фото ХК "Авангард" "ВКонтакте"

Впрочем, «Авангард» уже попрощался с Балашихой. Официально объявлено, что следующий сезон команда будет играть на домашней площадке в Омске.

В Новосибирске на пороге май – первая из дат сдачи ЛДС, которую когда-то озвучивали власти. Сам ЛДС уже обрел узнаваемые контуры – такого современного спортсооружения в Новосибирске еще не было. А дата сдачи дворца в эксплуатацию – сентябрь 2022 официально не пересмотрена.

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