Цены на яйца проверил перед Пасхой минпромторг в Новосибирске

Минпромторг Новосибирской области проинспектировал цены на яйца в магазинах в преддверии праздника Пасхи. О результатах сообщил начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг Максим Останин в ходе оперативного заседания в правительстве региона 18 апреля.
Специалист отметил, что ежегодно в России возрастала стоимость яиц перед пасхальными праздниками. На предмет ценообразования минпромторг проверил новосибирские птицефабрики и магазины.
«В регионе запаса яиц хватит на 11 дней. Сейчас особое внимание уделяем их количеству на складах и стоимости», - уточнил Максим Останин.
Также он подчеркнул, что в Новосибирской области снижается стоимость картофеля, а рост цены на сахар составил всего 2%.
Также на 8% подешевела соль. Однако продолжают дорожать непродовольственные товары.