Завод по производству органических удобрений построят в Новосибирске

Завод по производству органический удобрений из куриного помета запустят на базе Новосибирской птицефабрики. Как сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев в пресс-центре ТАСС, первая продукция будет выпущена до конца 2022 года. Документация на проектирование завода была разработана частным инвестором, сейчас идет процесс наладки оборудования.
По словам Васильева, удобрения будут производить с использованием вихревых технологий. Это позволит удалить из сырья всю воду, полностью сохранив полезные свойства.
Запуск такого производства поможет решить проблему утилизации органических отходов, возникающих при промышленном разведении птицы. Кроме того, планируется, что этот завод станет пилотным образцом, на основе которого будут продемонстрированы преимущества применяемых технологий. В будущем практику создания таких комплексов намерены распространить на животноводческие сельхозпредприятия.