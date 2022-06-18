Завод по производству органических удобрений построят в Новосибирске

Завод по производству органический удобрений из куриного помета запустят на базе Новосибирской птицефабрики. Как сообщил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Вадим Васильев в пресс-центре ТАСС, первая продукция будет выпущена до конца 2022 года. Документация на проектирование завода была разработана частным инвестором, сейчас идет процесс наладки оборудования.