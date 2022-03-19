Кофе в зернах подорожал вдове в Новосибирске

Кофе в зернах подорожал вдове в Новосибирске
Кофе в зернах подорожал вдове в Новосибирске
Сегодня, 14:02ЭкономикаФото: Маргарита Губанова / Медиахолдинг1Mi
Цены на зерновой кофе выросли из-за перебоев в поставках, заявили владельцы кофейных компаний в Новосибирске.

В Новосибирске зафиксирован резкий скачок цен на кофейное зерно. Ситуацию спровоцировали санкции и проблемы с поставкой.

Кофейные предприниматели заявили о двукратном подъёме цен на кофе. Это произошло из-за подъёма курса доллара, пишет «АиФ – Новосибирск» со ссылкой на основательницу компании LAVA COFFEE.

По словам владелицы кофейного бизнеса, в Россию, включая Новосибирск, зёрна поставляют из Латинской Америки, Африки и стран Азии. А оплата производилась в иностранной валюте.

Кроме того, с недавнего времени с поставками начались перебои. А найти качественную альтернативу натуральному зерну будет трудно. Однако пока запасов хватает на работу кофеен.

По данным «Яндекс.Маркет», стоимость 200 граммов кофе в зёрнах в Новосибирске колеблется от 500 до 7 000 рублей. Цена зависит от сорта, обжарки и страны производителя. Также стаканчик латте или капучино 300 мл на сервисе подорожал до 10 рублей.

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