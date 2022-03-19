Кофе в зернах подорожал вдове в Новосибирске

По данным «Яндекс.Маркет», стоимость 200 граммов кофе в зёрнах в Новосибирске колеблется от 500 до 7 000 рублей. Цена зависит от сорта, обжарки и страны производителя. Также стаканчик латте или капучино 300 мл на сервисе подорожал до 10 рублей.