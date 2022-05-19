Цены на капусту экстремально рухнули в Новосибирской области

Цены на капусту экстремально рухнули в Новосибирской области
Цены на капусту экстремально рухнули в Новосибирской области
19 мая, 11:57ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi

Свекла и капуста подешевели до 10% в Новосибирской области

Цены на «борщевой набор» упали на 10% в мае 2022 в Новосибирской области. Сейчас капусту и свеклу можно найти в магазинах от 17 рублей.

В некоторых новосибирских супермаркетах 600 граммов белокочанной капусты стоит 17 рублей. Цены на свеклу варьируются от 22 до 33 рублей за 300 граммов. В прямом эфире «Вести Новосибирск» губернатор региона Андрей Травников заявил о стабилизации ситуации на рынке.

Фото:atas.info

«Было сезонное повышение цен на овощи. Сейчас зафиксировано снижение на некоторые продукты до 10%, включая соль и сахар», - отметил глава Новосибирской области.

Кроме того, в Новосибирске начала дешеветь гречка. Ранее Atas.info писал, что на прилавках магазинов дешевле 100 рублей эту крупу практически не найти. Цены должны спасть до конца месяца.

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