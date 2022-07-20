В Новосибирске ищут проектировщика приюта для животных за 10 млн рублей

С сайта госзакупок следует, что звериный приют откроют на Толмачевском шоссе, 53а. Территорию пополнят 250 собак и 50 кошек.
«Цена контракта - 9 999 077,39 рублей из городского бюджета. Требуются услуги в области архитектуры, связанные с проектами строительства нежилых зданий и сооружений», - говорится в объявлении.
Победителю закупок необходимо составить смету по проекту, пройти госэкспертизу, подготовить приют к работе, в том числе создать на территории места для их выгула и ветеринарный пункт.
Конкурс идет до 4 августа 2022 года. Подрядчику необходимо подготовить проект приюта для животных до 10 апреля следующего года.