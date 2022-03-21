Насколько повысят зарплату бюджетникам с апреля 2022 по указанию Владимира Путина

Путин объявил о повышении зарплат, минимального размера оплаты труда и индексации пособий и пенсий в ходе совещания по мерам социальной поддержки россиян 16 марта 2022 года. Насколько поднимут МРОТ и зарплаты бюджетникам – в материале Atas.info.

По данным Минтруда в России с 1 апреля проиндексируют пенсии на 8,6% - в среднем они вырастут до 19 тысяч рублей. На эти цели государство выделило 33,7 млрд рублей. Кроме того, в 2022 году семьи получат увеличенные выплаты на детей от 3 до 8 лет, включая новосибирские. Также рассчитывать на повышенное пособие могут многодетные родители и молодые (до 35 лет) в Новосибирской области. При этом маткапитал для них составит 116 тысяч 648 рублей, что на 3,8% больше, чем было в предыдущие годы. Что касается нового размера МРОТ и зарплат – соответствующих официальных постановлений ещё не поступало. Однако президент России, обещая индексацию, поручал главам ведомств подготовить документацию. Известно, что с начала 2022 года МРОТ в Новосибирской области равен 13 890 руб. в месяц. Для работников бюджетной и внебюджетной сферы он составляет 17 362,5 рублей. При этом в 2021 году МРОТ составлял - 12 792 рубля в месяц, а минимальная зарплата бюджетников - 15 990 рублей. Пенсии проиндексировали на 6,3 %. Таким образом, за год доходы россиян выросли на 8,6%. МРОТ влияет на размер выплат, пособий и зарплат. Можно предположить, что в текущем году трудящимся стоит ожидать повышение заработной платы до 9% - 10%.

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