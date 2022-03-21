Насколько повысят зарплату бюджетникам с апреля 2022 по указанию Владимира Путина

Насколько повысят зарплату бюджетникам с апреля 2022 по указанию Владимира Путина
Насколько повысят зарплату бюджетникам с апреля 2022 по указанию Владимира Путина
Сегодня, 12:14ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
Путин объявил о повышении зарплат, минимального размера оплаты труда и индексации пособий и пенсий в ходе совещания по мерам социальной поддержки россиян 16 марта 2022 года. Насколько поднимут МРОТ и зарплаты бюджетникам – в материале Atas.info.

По данным Минтруда в России с 1 апреля проиндексируют пенсии на 8,6% - в среднем они вырастут до 19 тысяч рублей. На эти цели государство выделило 33,7 млрд рублей. Кроме того, в 2022 году семьи получат увеличенные выплаты на детей от 3 до 8 лет, включая новосибирские.

Также рассчитывать на повышенное пособие могут многодетные родители и молодые (до 35 лет) в Новосибирской области. При этом маткапитал для них составит 116 тысяч 648 рублей, что на 3,8% больше, чем было в предыдущие годы.

Что касается нового размера МРОТ и зарплат – соответствующих официальных постановлений ещё не поступало. Однако президент России, обещая индексацию, поручал главам ведомств подготовить документацию.

Известно, что с начала 2022 года МРОТ в Новосибирской области равен 13 890 руб. в месяц. Для работников бюджетной и внебюджетной сферы он составляет 17 362,5 рублей.

При этом в 2021 году МРОТ составлял - 12 792 рубля в месяц, а минимальная зарплата бюджетников - 15 990 рублей. Пенсии проиндексировали на 6,3 %. Таким образом, за год доходы россиян выросли на 8,6%.

МРОТ влияет на размер выплат, пособий и зарплат. Можно предположить, что в текущем году трудящимся стоит ожидать повышение заработной платы до 9% - 10%.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы