Нацпроект БКД сделает для новосибирцев удобнее дорогу к Шерегешу

По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новосибирской области идет ремонт на четырех участках автомобильной дороги к горнолыжному курорту в поселке Шерегеш. Работы ведутся под контролем министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

В ходе выездного мероприятия с участием представителей СМИ заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Игорь Миллер проконтролировал выполнение ремонтных работ на объекте в Тогучинском районе области. Как сообщил замминистра, в Новосибирской области сформирована опорная сеть региональных дорог, и автомобильная дорога «Новосибирск-Ленинск-Кузнецкий» является одной из таких трасс – в 2022 году в нормативное состояние здесь будет приведено 17 километров. В ходе ремонтных работ по нацпроекту уложат выравнивающий слой асфальтобетонной смеси, полностью обновят асфальтовое покрытие, укрепят обочины, установят барьерные ограждения и новые дорожные знаки По словам Игоря Миллера, на сегодняшний день выполнены подготовительные работы (обрезка кромок вертикальной фрезой на 2-х участках, демонтаж существующих знаков на металлических стойках, 100-процентное фрезерование существующего асфальтобетонного покрытия), устройство выравнивающего слоя, очищены и укреплены русла труб. «Данная дорога очень популярна у жителей Новосибирской области, так как по ней можно добраться в Кемеровскую область, в том числе, Новокузнецк и к месту популярному отдыха – посёлку Шерегеш. Интенсивность движения на трассе в настоящий момент составляет более 15 тысяч автомобилей в сутки, что сопоставимо по объему с количеством машин, передвигающимися по федеральным трассам», – добавил Игорь Миллер. Представителям СМИ были продемонстрированы работы по укладке асфальтобетонного покрытия на участке со 115 по 120 км. Напомним, что в текущем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» работы ведутся на 107 объектах, 97 из которых являются вводными, их протяженность составляет 236,8 км. В настоящий момент завершены работы на 13 объектах.

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