Экономить бумагу попросили помощников депутатов в горсовете Новосибирска

Экономить бумагу попросили помощников депутатов в горсовете Новосибирска
Экономить бумагу попросили помощников депутатов в горсовете Новосибирска
Сегодня, 10:55ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
Просьбу объяснили тем, что офисная бумага подорожала, и возникли перебои с поставками в Новосибирск.

В горсовете Новосибирска председатель Совета Дмитрий Асанцев попросил сотрудников экономить бумагу. Об этом пишет Telegram-канал Mach Siberia.

В распоряжении СМИ появился документ от 18 марта 2022 года, в котором говорится помощникам депутатов горсовета экономить бумагу. Подписан файл Дмитрием Асанцевым.

«Прошу руководствоваться данным распоряжением в своей каждодневной деятельности», - указано в документе.

Известно, что к подобным мерам экономии в учреждении прибегли из-за проблем с поставкой офисной бумаги в регион. К тому же, цена на этот товар подросла.

Напомним, ранее уже сообщалось о нехватке бумаги в офисах Новосибирска. В магазинах на неё вырос спрос так, что производителям пришлось поднять цены.

Бумагу ещё несколько дней назад продавали в городе за 430 рублей за пачку. Сейчас цена колеблется от 1,5 до 3 тысяч рублей за упаковку в 500 листов.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя. Материалы и комментарии экспертов не обязательно совпадают с нашим мнением.

Для лиц старше 18 лет.

© Сетевое издание «Атас.Инфо» (св-во о рег. СМИ: серия Эл № ФС77-82301, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «ПремьерМедиаИнвест» (сокращенное наименование - ООО «ПремьерМедиаИнвест») 109044, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 20, эт. 2, ком. 14

Телефон редакции: 8-983-128-55-10/+7 (499) 290-52-20 , [email protected]

Главный редактор: Полина Владимировна Симакова

Регионы