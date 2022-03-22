Какие единовременные выплаты будут в апреле 2022 – рассказал ПФР

В связи с распространением фейковой информации о новых единовременных выплатах по линии ПФР, объясняем какие единовременные выплаты сегодня осуществляются семьям с детьми по линии Пенсионного фонда России.

Пенсионный фонд объяснил, какие единовременные выплаты в Новосибирской области выплачиваются семьям с детьми по линии ПФР. Напомним, что с 1 января 2022 года в компетенцию органов ПФР перешел целый ряд выплат, которые ранее обеспечивались органами социальной защиты населения. В их чисто входят ежемесячные и единовременные выплаты, в том числе и семьям с детьми. Так, Пенсионный фонд осуществляет следующие единовременные выплаты: Единовременное пособие при рождении ребенка. Получить денежные средства могут: неработающий родитель, опекун, усыновитель или приемный родитель. Важно подать заявление в течение полугода с момента рождения ребенка. Сумма выплаты в Новосибирской области составляет 24 567,33 рублей на каждого ребенка. ⠀⠀ Единовременную выплату по беременности и родам, неработающим женщинам в отпуске по беременности и родам, а также неработающим женщинам, усыновившим ребенка до 3-х месяцев. Выплата осуществляется после рода и за весь период декретного отпуска. Стоит уточнить, что пособие могут получить только та женщина, которую центр занятости признал безработной в течение года со дня её увольнения. Необходимое заявление нужно подать в течение 6 месяцев со дня окончания отпуска по беременности и родам. Сумма выплаты в Новосибирской области составляет 921,28 рублей за каждый месяц. ⠀⠀ Единовременную выплату при усыновлении ребенка. В этом пособии есть ряд нюансов: размер выплаты прямо зависит от категории и возраста усыновленного ребенка или детей. Пособие увеличивается в размерах, если усыновляется ребенок-инвалид или же вы взяли в приемную семью братьев и сестер. Важно подать заявление в течение 6 месяцев со дня вступления в силу решения суда об усыновлении, дня вынесения органом опеки решения об усыновлении либо дня заключения договора о принятии ребенка в семью. ⠀⠀ Единовременную выплату беременной жене военнослужащего по призыву. Пособие начисляется только в случае беременности со сроками не менее 180 дней, если ваш муж служит в армии по призыву. При этом выплата дается и для тех, чей муж учится на первом курсе военного училища. Размер выплаты в Новосибирской области составляет 38 904,91 рублей. ⠀⠀ Чтобы оформить данные выплаты необходимо обратиться в ПФР или в МФЦ по месту жительства с необходимой документацией. Список документов можно посмотреть на официальном сайте Пенсионного фонда.

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