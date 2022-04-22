Недвижимость стала популярнее на 26% в Новосибирской области при росте цен

«В марте уже были большие показатели, и застройщики стали ограничивать предложение. И это при том, что с 2022 года средняя цена квадрата жилья выросла с 60 до 67 тысяч рублей. Однако на общем фоне в апреле-мая может быть снижение», - сказала начальник управления Росреестра по Новосибирской области.