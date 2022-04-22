Недвижимость стала популярнее на 26% в Новосибирской области при росте цен

Недвижимость стала популярнее на 26% в Новосибирской области при росте цен
Недвижимость стала популярнее на 26% в Новосибирской области при росте цен
Сегодня, 10:50ЭкономикаФото: Медиахолдинг1Mi
Пик продаж квартир пришелся на февраль-март 2022 года.

В Новосибирской области на 26% увеличился спрос на недвижимость с начала 2022 года. Об этом сообщила начальник управления Росреестра по региону Светлана Рягузова на пресс-конференции.

Пик продаж жилья в новостройках специалисты наблюдали в феврале и марте 2022 года. От общего числа сделок треть заняли покупка и продажа недвижимости.

Светлана Рягузова пояснила, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос вырос на 26%. В 2022-м люди старались купить недвижимость по старым ипотечным ставкам, хотели вложить деньги.

«В марте уже были большие показатели, и застройщики стали ограничивать предложение. И это при том, что с 2022 года средняя цена квадрата жилья выросла с 60 до 67 тысяч рублей. Однако на общем фоне в апреле-мая может быть снижение», - сказала начальник управления Росреестра по Новосибирской области.

Ранее о росте спроса на жилье Atas.info рассказывал застройщик "Стрижей" и депутат Законодательного Собрания региона Илья Поляков. Он пояснил, как в условиях санкций обстоят дела на рынке недвижимости.

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