Строители Восточного обхода демонстрируют высокие темпы работ

«Если говорить о региональной значимости, то любой обход крупного города решает вопросы комфорта, экологии, экономии времени и в итоге – средств. Объект долгожданный для новосибирцев. Важно обеспечить стабильное финансирование, чтобы завершить работы на всех участках, где они были начаты предыдущим подрядчиком: были выполнены насыпи – на всем протяжении от Гусинобродского шоссе до Кольцова, частично построены искусственные сооружения, их нужно было сохранить и довести до завершения. Спасибо Росавтодору, Заместителю Председателя Правительства Марату Хуснуллину: на этот год выделено дополнительно еще 2,8 млрд рублей. Это залог того, что цель будет достигнута. Все зависит от подрядчика. Мы уже привыкли, что «Новосибирскавтодор» умеет делать свою работу не только качественно, но и с опережением сроков», – подчеркнул губернатор.