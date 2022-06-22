Строители Восточного обхода демонстрируют высокие темпы работ

Губернатор Андрей Травников и руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков провели выездное совещание на площадке строительства важной для развития транспортного каркаса нашего региона автодороги.
«Дорожная сеть Новосибирской область имеет очень важную особенность – это связующее звено для всей сети федеральных автодорог: через Новосибирскую область идет связь между дорогами Центральной России и Дальневосточным регионом. Естественно, спрос на это направление растет, объекты, подобные Восточному обходу, способствуют тому, чтобы комфортностью, заданной пропускной способностью и уровнем безопасности дорожного движения обеспечивать связь между автодорогами, которые разводят потоки в разные направления», – отметил Роман Новиков.
Такие автодороги, играющие важную транзитную роль в масштабе страны, безусловно, важны и для региона. Развитие этого направления находится в центре внимания Правительства Новосибирской области.
«Если говорить о региональной значимости, то любой обход крупного города решает вопросы комфорта, экологии, экономии времени и в итоге – средств. Объект долгожданный для новосибирцев. Важно обеспечить стабильное финансирование, чтобы завершить работы на всех участках, где они были начаты предыдущим подрядчиком: были выполнены насыпи – на всем протяжении от Гусинобродского шоссе до Кольцова, частично построены искусственные сооружения, их нужно было сохранить и довести до завершения. Спасибо Росавтодору, Заместителю Председателя Правительства Марату Хуснуллину: на этот год выделено дополнительно еще 2,8 млрд рублей. Это залог того, что цель будет достигнута. Все зависит от подрядчика. Мы уже привыкли, что «Новосибирскавтодор» умеет делать свою работу не только качественно, но и с опережением сроков», – подчеркнул губернатор.
«В этом году планируется открытие рабочего движения по этой развязке (пересечение ВО с К19-р – Прим.), и по развязке село Новолуговое. Дорога четыре полосы, с развязками в разных уровнях. Строительная готовность достаточно высокая, сейчас уже приступили к бетону, с точки зрения выполнения, освоения, это достаточно значительные средства, и нет никаких сомнений, что те объёмы, которые сейчас есть в контракте, и планируется добавить, будут выполнены в срок», — доложил Дмитрий Пингасов.
Работы на Восточном обходе должны быть завершены через пять лет, но сроки сдачи объекта в эксплуатацию могут быть приближены. Все зависит не от возможностей строителей, а от финансирования. Сегодня Правительство РФ и аппарат Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина решают вопрос таким образом, что в случае опережающего выполнения работ можно рассчитывать и на опережающее финансирование, отметили участники совещания.
Ещё один объект, о котором шла речь на выездном совещании Губернатора и руководителя Росавтодора – участок трассы Р-254 «Иртыш», который проходит мимо ПЛП к аэропорту Толмачево им. А.И. Покрышкина. Сегодня это крайне загруженная двухполосная дорога.
«Благодарю Росавтодор, в предыдущие годы они, понимая важность этой работы, в инициативном порядке разработали ПСД, в этом году она получит заключение экспертизы, будем дальше двигаться в части строительства», – подчеркнул Андрей Травников.
Сейчас работы на Восточном обходе ведутся на 10-километровом участке I этапа. Строители приступили к устройству цементобетонного покрытия. Покрытие выполнено на подходах к путепроводу в составе транспортной развязки на пересечении с региональной автодорогой К19-р. Запустить движение по путепроводу планируется в нынешнем году.
Также ведется устройство покрытия по основному ходу дороги – на 18-м км будущего обхода. Цементобетонную смесь укладывают слоем в 24 см. Под ним расположены слои из песка, щебеночно-песчаной смеси, пескоцемента и чёрного песка. В целом толщина дорожной одежды на федеральной автомобильной дороге I технической категории составит более одного метра. Производство смеси осуществляется на заводе, который оборудован в границах объекта и рассчитан на выпуск 1200 тонн за смену.
Покрытие из цементобетона планируется на всем протяжении будущего обхода – почти 80 км, за исключением транспортных развязок и искусственных сооружений. Этот материал, в сравнении с асфальтобетоном, рассчитан на гораздо более высокие транспортные нагрузки и длительный межремонтный срок.
Одновременно на I этапе Восточного обхода протяженностью 20 км продолжаются работы по устройству слоев дорожной одежды и возведению искусственных сооружений.
Также 22 июня, в рамках открывшегося в регионе IX Международного Сибирского транспортного форума, глава Новосибирской области принял участие в работе конференции «Год качества в дорожной отрасли: передовые решения и новейшие технологии в области дорожного строительства».
Напомним, что в начале июня губернатор Андрей Травников провёл выездное совещание по вопросам качества работы асфальтобетонных заводов Новосибирской области.