2000 ярмарок пройдет в Новосибирской области до конца года

В преддверии Дня работника торговли, который отмечается в предстоящую субботу, в регионе подвели полугодовые итоги работы сферы торговли – темпы роста оборота розничной торговли опережают прошлогодние показатели, а потребительский рынок Новосибирской области занимает одно из ведущих мест в структуре экономики региона.

Заместитель министра – начальник управления по регулированию потребительского рынка и сферы услуг министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин рассказал в ходе пресс-конференции об итогах первого полугодия 2022 года и перспективах развития потребительского рынка региона, а также обозначил основные меры государственной и региональной поддержки. В настоящее время потребительский рынок Новосибирской области занимает одно из ведущих мест в структуре экономики региона. Торговое обслуживание населения осуществляют 32,9 тыс. объектов потребительского рынка, в том числе 12,4 тыс. стационарных розничных предприятий, 2,6 тыс. предприятий общественного питания, 1,1 тыс. предприятий оптовой торговли, около 3,2 тыс. нестационарных и других объектов. На региональном потребительском рынке работает более 264 тысяч человек, которые ежедневно обеспечивают товарами и услугами около 2,8 миллионов жителей и гостей Новосибирской области. За первые пять месяцев этого года темп роста оборота розничной торговли по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 104,6%, по обороту общественного питания составил 118%. «Сегодня во многих отраслях наблюдается стабильный рост, и это не может не радовать. Задача Правительства региона – поддерживать предпринимателей, местных товаропроизводителей и создавать комфортные условия для ведения бизнеса. Хочу отметить персональный подход к разработке мер поддержки малого и среднего предпринимательства – к примеру, наш региональный минпромторг был единственным в России, кто после новогодних праздников поддержал приостановившие работу детские развлекательные центры, разработал и успешно реализовал финансовые меры поддержки и компенсации. Мы работаем с разного рода отраслевыми сообществами, сейчас к нам обратились кинотеатры – и мы ведём диалог», – отметил замминистра Максим Останин. На территории Новосибирской области в сфере потребительского рынка действует ведомственная целевая программа «Развитие торговли на территории Новосибирской области», основные мероприятия которой направлены на реализацию мер по созданию условий для обеспечения рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, производимых в Новосибирской области и России, и обеспечения жителей области товарами первой необходимости, а также улучшению условий жизни на селе. Сегодня в рамках программы «11 км» выплачено уже 90 субсидий хозяйствующим субъектам для поддержки торговли в отдалённых районах области. Благодаря такой компенсации транспортных затрат, получатели субсидий обслуживают 484 населённых пункта. На территории региона также созданы все условия для реализации излишков продовольствия населением, фермерскими хозяйствами и личными подворьями. На розничных рынках, ярмарках и в специально отведенных местах местным товаропроизводителям ежемесячно предоставляется в среднем около 4,0 тыс. торговых мест. В Новосибирской области в 2022 году запланировано проведение более 2000 ярмарочных мероприятий, в том числе 17 оптово-розничных универсальных ярмарок в сельских районах области. Максим Останин также анонсировал ряд ярких и интересных событий в сфере торговли, запланированных на осень этого года. Жителей и гостей Новосибирска ожидает Гастрофестиваль на набережной с участием местных производителей. Среди деловых мероприятий – в рамках Сибирской продовольственной недели в регионе впервые пройдут Дни ритейла в Сибири, при поддержке федерального Минпромторга, мастер-классы, Wine Retail Week, презентации от сибирских товаропроизводителей и насыщенная программа.

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