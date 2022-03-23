В Новосибирске выросла цена на офисную бумагу «Снегурочка» до 1400 рублей

Даже на популярных интернет-сайтах почти невозможно купить бумагу. Так, на OZON офисная бумага фирмы SvetoCopy из 500 листов стоит даже дороже, чем в магазинах – 2 082 рубля. Бумага «Комус» стоит 1 438 рублей, и это со скидкой. Самой дешёвой оказалась «Снегурочка» за 1 400 рублей.