В Новосибирске выросла цена на офисную бумагу «Снегурочка» до 1400 рублей

Офисная бумага «Снегурочка» продолжает дорожать в магазинах Новосибирска – её продают уже за 1400 рублей. При этом появились ограничения – можно приобрести только одну пачку на человека.
В торговом центре Сан Сити в «Читай-город» бумага стоить 1 299 рублей. Однако купить её можно только одну пачку на человека.
В сети магазинов канцтоваров «Алекс Вилл» рассказали Сиб.фм, что раньше у них упаковка бумаги формата А4 стоила 389 рублей, но теперь её цена 1 108 рублей.
В Fix Price дешевая бумага уже не продается – её быстро раскупили, а запасов не осталось.
Популярные интернет-магазины тоже перестали продавать офисную бумагу или повысили цену. Например, на OZON бумага SvetoCopy из 500 листов стоит 2 082 рубля. Бумагу «Комус» продают за 1 438 рублей со скидкой. Самой дешевой является «Снегурочка» – её цена 1 400 рублей.
Даже на популярных интернет-сайтах почти невозможно купить бумагу. Так, на OZON офисная бумага фирмы SvetoCopy из 500 листов стоит даже дороже, чем в магазинах – 2 082 рубля. Бумага «Комус» стоит 1 438 рублей, и это со скидкой. Самой дешёвой оказалась «Снегурочка» за 1 400 рублей.
Напомним, что в горсовете Новосибирска председатель Совета Дмитрий Асанцев попросил сотрудников экономить бумагу. К подобным мерам экономии в учреждении прибегли из-за проблем с поставкой офисной бумаги в регион. К тому же, цена на этот товар подросла.