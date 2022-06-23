IT-специалист из Новосибирска лишился денег из-за падения доллара

Алексей работает IT-специалистом в Новосибирске. В феврале 2022 года он купил доллары по старому курсу – 80 рублей. Однако теперь новосибирец лишился части своих сбережений, ведь курс валюты опустился до 53-х рублей.
При этом обратно менять доллары в рубли айтишник не планирует. Сейчас его деньги находятся в банке, и Алексей хочет обналичить свой счет. Остальную сумму он хранит в рублях и расплачивается ими за ипотеку, отдых и другие расходы, пишет НГС.
Сейчас Алексей не покупает доллары, хоть и курс сейчас минимальный – у него просто нет свободных денег. Помимо этого, мужчина думает, что валюта подешевеет еще больше.