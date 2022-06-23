IT-специалист из Новосибирска лишился денег из-за падения доллара

При этом обратно менять доллары в рубли айтишник не планирует. Сейчас его деньги находятся в банке, и Алексей хочет обналичить свой счет. Остальную сумму он хранит в рублях и расплачивается ими за ипотеку, отдых и другие расходы, пишет НГС.