На Сибирском транспортном форуме признали успехи региона в формировании логистики

На Сибирском транспортном форуме признали успехи региона в формировании логистики
На Сибирском транспортном форуме признали успехи региона в формировании логистики
Вчера, 13:24ЭкономикаФото: Пресс-служба Правительства НСО
Объемы экспорта Новосибирской области в январе-марте 2022 года возросли в 1,8 раза.

Основными направлениями по увеличению стали страны Ближнего Востока и Средней Азии, Казахстан, Киргизия и ОАЭ – об этом рассказал министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников в ходе IX Международного Сибирского транспортного форума.

Лев Решетников отметил, что Новосибирская область является крупным транспортно-логистическим хабом – подтверждением этого служит факт, что оборот оптовой торговли на территории региона на 500 млрд рублей превышает валовой региональный продукт.

Так, объемы экспорта Новосибирской области в январе-марте текущего года возросли в 1,8 раза, объемы импорта в аналогичный период также в 1,8 раза превысили показатели за январь-май 2021 года. Кроме того, с начала 2022 года по май в страны Ближнего Востока и Средней Азии на 124% выросли перевозки грузов железнодорожным транспортом и составили 429 тысяч тонн. В 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года вырос экспорт зерна в Казахстан, Киргизию и ОАЭ, в 3 раза – продовольственных товаров в Казахстан, в 1,7 – нефтепродуктов в Казахстан и ОАЭ.

«Данные показатели говорят о том, что логистические цепочки постепенно перестраиваются, работа налаживается. Мы продолжаем искать решение таких проблем, как ограничения на российско-китайской границе в связи с COVID-19, ограничения на въезд в страны Европейского Союза для автотранспортных средств, ограниченная пропускная способность российских железнодорожных перевозок. Транспортно-логистическая сфера эффективно развивается, и мы надеемся, что нам удастся по итогам 2022 года прирасти в показателях», – резюмировал Лев Решетников, подчеркнув, что областные власти ведут активное взаимодействие с логистическими компаниями.

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