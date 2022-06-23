Отличия от Центробанка: Банки завышают курс покупки валют в Новосибирске

Отличия от Центробанка: Банки завышают курс покупки валют в Новосибирске
Отличия от Центробанка: Банки завышают курс покупки валют в Новосибирске
Вчера, 13:51ЭкономикаАлександр КондратьевФото: Медиахолдинг 1Mi
Новосибирские банки предоставляют курсы евро и доллара значительно выше установленных Центральным банком России. Atas.info сделал обзор лучших предложений.

В настоящее время официальный курс доллара составляет 53,27 рубля. Евро – 55, 83. Однако банки этих цифр не замечают и выставляют свои в обменниках:

  • Банк «Открытие» покупает доллары за 57 рублей;
  • «Акцепт» – за 59 рублей;
  • В отделе «БКС» – за 62 рубля;
  • Продажи доллара в этих отделениях банков начинаются от 65 до 71 рубля.

Евро можно продать в «Акцепте» за 63,5 рубля, в Совкомбанке – за 64,01 рубля, а в «БКС» за 68,5 рублей. При этом купить можно от 68,5 рублей, но в том же «Сбербанке» по 80 рублея, «Альфабанке» за 77 рублей, а в Левобережном по 72 рубля.

Стоит отметить, что многие банки выставляют «заоблачные» курсы валют в своих банковских отделениях – «Финсервис» продает евро за 90 рублей, а доллар за 80. В связи с этим в Новосибирске появилась активность на теневом рынке в Telegram-каналах – там люди могут купить или продать валюту по выгодным курсам, проверить валюту на подлинность в любом из банков – это все делается в открытую, а полицию никого почти не ловит.

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