Отличия от Центробанка: Банки завышают курс покупки валют в Новосибирске

В настоящее время официальный курс доллара составляет 53,27 рубля. Евро – 55, 83. Однако банки этих цифр не замечают и выставляют свои в обменниках:
Евро можно продать в «Акцепте» за 63,5 рубля, в Совкомбанке – за 64,01 рубля, а в «БКС» за 68,5 рублей. При этом купить можно от 68,5 рублей, но в том же «Сбербанке» по 80 рублея, «Альфабанке» за 77 рублей, а в Левобережном по 72 рубля.
Стоит отметить, что многие банки выставляют «заоблачные» курсы валют в своих банковских отделениях – «Финсервис» продает евро за 90 рублей, а доллар за 80. В связи с этим в Новосибирске появилась активность на теневом рынке в Telegram-каналах – там люди могут купить или продать валюту по выгодным курсам, проверить валюту на подлинность в любом из банков – это все делается в открытую, а полицию никого почти не ловит.