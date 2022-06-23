Отличия от Центробанка: Банки завышают курс покупки валют в Новосибирске

Стоит отметить, что многие банки выставляют «заоблачные» курсы валют в своих банковских отделениях – «Финсервис» продает евро за 90 рублей, а доллар за 80. В связи с этим в Новосибирске появилась активность на теневом рынке в Telegram-каналах – там люди могут купить или продать валюту по выгодным курсам, проверить валюту на подлинность в любом из банков – это все делается в открытую, а полицию никого почти не ловит.