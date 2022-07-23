Фабрика "Обувь России" в Бердске останавливает работу с 1 августа

Ранее Atas.info рассказывал о том, что в Арбитражный суд города Москвы поступило три иска от компании "Регион Финанс" с требованием взыскания крупные денежных сумм с компании ООО "Обувь России", которое входит в группу компаний "Обувь России", головной офис которой находится в Новосибирске. Общая сумма исковых требований составляет 1 986 573 500 рублей. Компания "Регион Финанс" представляет интересы владельцев облигаций "Обуви России".