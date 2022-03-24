Расчеты за газ в рублях – экономист из Новосибирска рассказал, что это значит

Экономист объяснил значение для России перевода расчетов за газ в рубли

Россия переведёт расчёты за поставки газа на рубли в недружественные страны, которых насчитывается 48. Об этом заявил президент Владимир Путин 23 марта 2022 года. Решение главы государства оценил экономист Эдуард Коложвари и назвал последствия для страны в разговоре с Atas.info.

По словам президента, получать оплату за газ в евро и долларах для России не имеет значения. Поэтому, было принято решение перевести расчёты за поставку природного топлива в недружественные страны на рубли. Недружественными странами России объявлены 48 государств: Австралия, Австрия, Албания, Андорра, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Микронезия, Монако, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Республика Корея, Румыния, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Словакия, Словения, США, Тайвань (Китай), Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония. «Решение о переводе оплаты за газ в рубли, безусловно, правильное, очень сильное и волевое. Это шаг к изменению сложившегося десятилетиями порядка вещей: в глобальных платежах доля расчетов в рублях сейчас около 0,21%, долларах 40,5%, евро 36,6%», - пояснил новосибирский экономист Эдуард Коложвари. Эксперт добавил, Россия останется в выигрыше от этого решения. Страна получит гарантированный приток денег в экономику, а это порядка 1 трлн рублей в месяц, а также стабилизацию курса рубля (гораздо ниже 100 рублей/доллар) и снижение инфляции. «Сейчас идет настройка механизма оплаты, конкретно пока неясно, как это будет реализовано в ситуации обоюдных арестов счетов. Риски состоят в отказе европейцев от оплат в рублях и ускорении отказа от российских поставок газа», - добавил специалист. Кроме того, не исключено, что газ в Европе и США подорожает в связи с этими изменениями. Однако это только механика оплаты, а топливо может вырасти в цене в недружественных странах, если от нашего откажутся и начнут закупать из США. «В Америке уже в три раза возросли обороты по морским перевозкам сжиженного газа. Получается, что мы ставим газ на наших условиях и механизмах оплаты. Рисков заморозки оплат гораздо меньше. Ну и получаем более сильную международную позицию», - заключил эксперт. Между тем, Европейский союз планирует отказаться от поставок газа из России. Некоторые страны уже разрабатывают план строительства водородного трубопровода. По данным Межконтинентальной биржи, после заявления Путина резко выросла стоимость контрактов на поставку природного топлива – с 97 евро за 1 МВт-ч до 108,5. А курс доллара впервые с начала марта упал и держался в районе около 95 рублей. Напомним, ранее Atas.info писал об открытии на просторах социальных сетей чёрного рынка по продаже евро и доллара. Продавцы предлагали купить, а также проверить валюту на подлинность. Стоимость доллара у них составляла от 105 до 160 рублей. Евро по 150 рублей.

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