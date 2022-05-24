Депутат Госдумы Сулейманов: «Повышение зарплаты бюджетников ожидается с 1 июня 2022»

Депутат Госдумы Сулейманов: «Повышение зарплаты бюджетников ожидается с 1 июня 2022»
Депутат Госдумы Сулейманов: «Повышение зарплаты бюджетников ожидается с 1 июня 2022»
Сегодня, 18:20ЭкономикаДмитрий ТростниковФото: Фото со страницы Рената Сулейманова "ВКонтакте"Депутат Госдумы РФ из Новосибирска Ренат Сулейманов
Рассчитать размеры повышения зарплаты бюджетников в России, увеличения МРОТ и пенсий президент Владимир Путин поручил правительству еще в марте 2022. Когда и на сколько повысят зарплаты бюджетникам в интервью Atas.info рассказал депутат Госдумы РФ из Новосибирска Ренат Сулейманов.

Еще 16 марта президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству подготовить дополнительную индексацию зарплат бюджетников и МРОТ: «рассчитать размеры повышения». На следующий день правительство определило срок определения цифр повышения – 28 марта. Но прошел апрель и заканчивается май. А размеры и сроки индексации не объявлены. Что происходит?

Я полагаю, что правительство пытается подсчитать деньги. Государственная Дума в числе антикризисных мер дала полномочия правительству по индексации МРОТ и прочих выплат. Сегодня правительство может это самостоятельно решать. Кроме того у правительства есть право распоряжаться средствами: деньги, которые направлялись в Фонд Национального Благосостояния сегодня направляются в резервный фонд правительства РФ. Правительство может распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению. Там существенные средства – около 2 трлн. рублей. Ожидали, всех этих решений в мае. Сейчас речь идет о 1 июня: об индексации МРОТ, социальных пособий и выплат.

Вопрос – об уровне индексации. За прошлый год официальная инфляция в РФ составила 8.6%. Насколько я понимаю, речь идет об индексации на этом рубеже 9-10%. Хотя за четыре месяца этого года инфляция значительно усилилась. По данным ЦБ на конец апреля за 4 месяца 2022 года инфляция составила 17.8% в годовом исчислении.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Фото:сайт правительства РФ

Это очень большая цифра и уже опубликован прогноз ЦБ на 23%. Но это общая инфляция, а продовольственная инфляция по данным ЦБ уже сейчас достигла 20.5%.

На мой взгляд, индексация и зарплат и социальных пособий, пенсий должна быть не на уровне прошлогодней инфляции, а на уровне сегодняшней инфляции. Только тогда реальные доходы населения не упадут. Если будет индексация в 10%, то сегодня она почти в два раза ниже фактической инфляции.

Но Путин свое заявление сделал в середине марта, после начала спецопераций и экономических санкций. Президент вел тогда речь именно об этом – что индексация должна компенсировать россиянам проблемы, возникшие из-за санкций.

Да, он сделал такие заявления повторно в Санкт-Петербурге на Совете законодателей в конце апреля.

Президент РФ Владимир Путин
Фото:kremlin.ru

То есть президент об этом говорил неоднократно. Это и удивляет: почему время идет, а правительство ничего не решает, индексация не объявлена? Это выглядит так, как если бы в казне не было денег из-за больших расходов на спецоперацию, и правительство не знало из каких средств индексировать зарплаты бюджетникам?

Нет, денег в бюджете достаточно. Идет перевыполнение доходной части бюджета. И за счет инфляционной составляющей, и за счет роста цен на энергоносители. С бюджетом все в порядке. Доходы не просто поступают – есть перевыполнение: 2 трлн. рублей допдоходов получил только федеральный бюджет. Поэтому нельзя говорить, что все деньги ушли на спецоперацию – это не так.

Заработную плату необходимо индексировать. То, что правительство с этим не торопится – это очень плохо. В мае Антон Котюков, министр труда и социальной защиты заявил, что направил свои предложения по индексации в правительство. Но на выходе решения пока мы не видим.

Повышение МРОТ поможет россиянам сохранить реальный уровень доходов
Фото:1Mi

Но почему правительство откладывает решение? Было озвучено поручение президента, потом фигурировала дата 20 апреля, когда вроде что-то должно было стать известно.

С 1 апреля по закону индексируются пенсии, и они были проиндексированы. Речь идет о дополнительной индексации сегодня. Не знаю, видимо, правительство никак не может согласовать размер индексации. Которая предполагалась, как мне думается еще с 1 мая. Чтобы люди получили деньги в мае. Но сегодня уже май заканчивается, и речь идет уже, по-видимому, о 1 июня. Но тогда до конца мая должны выйти нормативные документы.

Есть процедура. Деньги должны быть расписаны в отношении федеральных бюджетников и так далее, чтобы дойти до соответствующих бюджетополучателей. В процедуре согласования, по-видимому, участвует минфин. Министерство по труду и соцполитике вносит предложение, но окончательное решение оформляется постановлением правительства.

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