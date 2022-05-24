Депутат Госдумы Сулейманов: «Повышение зарплаты бюджетников ожидается с 1 июня 2022»

Я полагаю, что правительство пытается подсчитать деньги. Государственная Дума в числе антикризисных мер дала полномочия правительству по индексации МРОТ и прочих выплат. Сегодня правительство может это самостоятельно решать. Кроме того у правительства есть право распоряжаться средствами: деньги, которые направлялись в Фонд Национального Благосостояния сегодня направляются в резервный фонд правительства РФ. Правительство может распоряжаться этими деньгами по своему усмотрению. Там существенные средства – около 2 трлн. рублей. Ожидали, всех этих решений в мае. Сейчас речь идет о 1 июня: об индексации МРОТ, социальных пособий и выплат.