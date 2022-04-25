Миллион яиц вывезли за неделю в Монголию из Новосибирской области

Миллион яиц вывезли за неделю в Монголию из Новосибирской области
Миллион яиц вывезли за неделю в Монголию из Новосибирской области
Сегодня, 10:50ЭкономикаФото: pixabay.com
Также крупную партию рыбы отправили в страны СНГ и Германию.

Крупные партии животноводческой продукции отправили из Новосибирской области за рубеж с 18 по 24 апреля. Об этом сообщили в Россельхознадзоре 25 апреля.

Всего для экспорта новосибирские организации заготовили 13 партий различных продуктов. Так Таджикистан, Узбекистан и Германия получили 204 тонны мороженой рыбы.

Самую крупную посылку экспортировали в Монголию – 907,2 тысяч пищевых куриных яиц. Вся продукция собиралась в соответствии с требованиями стран-импортёров.

Отметим, в Новосибирской области куриные яйца производят с избытком, так сообщали в правительстве региона. Ещё в 2021 году профицит составил 126 %.

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