Жители Новосибирска запросили увеличение МРОТ до 39 тысячи рублей

Жители Новосибирска запросили увеличение МРОТ до 39 тысячи рублей
Жители Новосибирска запросили увеличение МРОТ до 39 тысячи рублей
Сегодня, 17:44ЭкономикаФото: Николай Русанов / Медиахолдинг1Mi
Сейчас величина минимальной оплаты труда в регионе составляет 13 890 рублей.

Новосибирцы назвали желаемый МРОТ – сумма почти в 3 раза больше фактического. Запросы россиян узнали специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Исследования показали, что жители Новосибирска мечтают о МРОТ в 39 тысяч рублей. Сейчас его величина составляет 13 890 рублей.

«В последнем аналогичном опросе, который проводили в январе 2022, новосибирцы назвали сумму на 3,3 тыс. рублей меньше (35,7 тыс. рублей)», - отметили аналитики.

Таким образом, в 2022 году Новосибирск занял шестое место по уровню запросов занятых горожан. Самые высокие желания у москвичей – МРОТ в 43200 рублей, на второй позиции Владивосток (40700 руб.), на третьем — Санкт-Петербург (39400 руб.).

Напомним, ранее президент России Владимир Путин анонсировал повышение зарплат бюджетникам, МРОТ и прожиточный минимум в 2022 году. Однако правительство ещё не внесло предложений по уровню индексации.

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