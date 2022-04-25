Жители Новосибирска запросили увеличение МРОТ до 39 тысячи рублей

Новосибирцы назвали желаемый МРОТ – сумма почти в 3 раза больше фактического. Запросы россиян узнали специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
Исследования показали, что жители Новосибирска мечтают о МРОТ в 39 тысяч рублей. Сейчас его величина составляет 13 890 рублей.
«В последнем аналогичном опросе, который проводили в январе 2022, новосибирцы назвали сумму на 3,3 тыс. рублей меньше (35,7 тыс. рублей)», - отметили аналитики.
Таким образом, в 2022 году Новосибирск занял шестое место по уровню запросов занятых горожан. Самые высокие желания у москвичей – МРОТ в 43200 рублей, на второй позиции Владивосток (40700 руб.), на третьем — Санкт-Петербург (39400 руб.).
Напомним, ранее президент России Владимир Путин анонсировал повышение зарплат бюджетникам, МРОТ и прожиточный минимум в 2022 году. Однако правительство ещё не внесло предложений по уровню индексации.