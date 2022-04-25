Жители Новосибирска запросили увеличение МРОТ до 39 тысячи рублей

Таким образом, в 2022 году Новосибирск занял шестое место по уровню запросов занятых горожан. Самые высокие желания у москвичей – МРОТ в 43200 рублей, на второй позиции Владивосток (40700 руб.), на третьем — Санкт-Петербург (39400 руб.).