Повышение зарплаты бюджетникам с 1 июня 2022 по указанию Путина: последние новости

С марта 2022 года россияне ждут новостей о дополнительных повышениях МРОТ, пенсий и зарплат бюджетников. Ведь тогда об этом говорил глава государства Владимир Путин, поручив Правительству РФ подготовить план индексации. Atas.info узнал, когда всё же объявят о повышении.

Как отметил в разговоре с журналистом сайта депутат Госдумы РФ из Новосибирска Ренат Сулейманов, власти не отменили свои планы по повышению зарплат. Просто ещё не согласовали размер индексации. «Май уже заканчивается, и речь идет уже, по-видимому, о 1 июня. Но тогда до конца мая должны выйти нормативные документы», - сказал Сулейманов. Отмечается, что о росте выплат и оплате труда могут сообщить на заседании Госсовета 25 мая. СМИ, ссылаясь на собственные источники, предварительно пишут, что увеличение составит 10%. Долгое принятие решение, как заверяют депутаты, не связано с дефицитом в бюджете – его попросту нет (в России зафиксирован профицит). Также на это не повлияла спецоперация. Дело касается дополнительной индексации и с ней не хотят торопиться.

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