Путин объявил о повышении выплат: как вырастут пенсии и зарплаты в Новосибирске

Путин объявил о повышении выплат: как вырастут пенсии и зарплаты в Новосибирске
Путин объявил о повышении выплат: как вырастут пенсии и зарплаты в Новосибирске
Сегодня, 22:25ЭкономикаАлександр КондратьевФото: Atas.info
В среду, 25 мая, президент России Владимир Путин принял решение увеличить пенсии, прожиточный минимум и МРОТ.

Изменения в стране начнутся только с 1 июня 2022 года:

  • с 1 июня на 10% увеличить размер пенсий для неработающих пенсионеров;
  • с 1 июня увеличить прожиточный минимум на 10%;
  • с 1 июля на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

Путин уточнил, что рост уровня инфляции в РФ по итогам этого года составит всего 15%. Также он отметил, что в России наконец-то российская экономика пошла в гору, а вот доллар стремительно падает.

В Министерстве труда и социальной защите РФ уточнили, что повышенная пенсия начнет поступать гражданам уже с 1 июня.

При этом пожилые люди очень часто жалуются на то, что у них очень мало денег, а многим не хватает даже на хлеб. Однако вместе с этим им стали ежегодно повышать пенсию, чтобы увеличить качество жизни. Некоторые супермаркеты Новосибирска делают большие скидки на продукты для пенсионеров в определенное время – раньше такое было в Ярче с 12:00 до 13:00. К сожалению, многие пенсионеры действительно кое-как выживают, потому что средний чек за один поход в магазин выходит за рамки 1 тысячи рублей, а получают многие лишь половину необходимой суммы, если не учитывать, что еще нужно платить за коммунальные услуги и другое.

Напомним, что размер МРОТ в 2022 году в России составляет 13 890 рублей, а в Новосибирской области 17 362 рубля. Средний размер пенсии министр труда и соцзащиты Антон Котяков в январе оценил в 18 984 рубля.

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