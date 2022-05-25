Путин объявил о повышении выплат: как вырастут пенсии и зарплаты в Новосибирске

При этом пожилые люди очень часто жалуются на то, что у них очень мало денег, а многим не хватает даже на хлеб. Однако вместе с этим им стали ежегодно повышать пенсию, чтобы увеличить качество жизни. Некоторые супермаркеты Новосибирска делают большие скидки на продукты для пенсионеров в определенное время – раньше такое было в Ярче с 12:00 до 13:00. К сожалению, многие пенсионеры действительно кое-как выживают, потому что средний чек за один поход в магазин выходит за рамки 1 тысячи рублей, а получают многие лишь половину необходимой суммы, если не учитывать, что еще нужно платить за коммунальные услуги и другое.