Путин объявил о повышении выплат: как вырастут пенсии и зарплаты в Новосибирске

Изменения в стране начнутся только с 1 июня 2022 года:
Путин уточнил, что рост уровня инфляции в РФ по итогам этого года составит всего 15%. Также он отметил, что в России наконец-то российская экономика пошла в гору, а вот доллар стремительно падает.
В Министерстве труда и социальной защите РФ уточнили, что повышенная пенсия начнет поступать гражданам уже с 1 июня.
При этом пожилые люди очень часто жалуются на то, что у них очень мало денег, а многим не хватает даже на хлеб. Однако вместе с этим им стали ежегодно повышать пенсию, чтобы увеличить качество жизни. Некоторые супермаркеты Новосибирска делают большие скидки на продукты для пенсионеров в определенное время – раньше такое было в Ярче с 12:00 до 13:00. К сожалению, многие пенсионеры действительно кое-как выживают, потому что средний чек за один поход в магазин выходит за рамки 1 тысячи рублей, а получают многие лишь половину необходимой суммы, если не учитывать, что еще нужно платить за коммунальные услуги и другое.
Напомним, что размер МРОТ в 2022 году в России составляет 13 890 рублей, а в Новосибирской области 17 362 рубля. Средний размер пенсии министр труда и соцзащиты Антон Котяков в январе оценил в 18 984 рубля.