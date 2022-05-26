Почему не удается купить наличные доллары по курсу 56 рублей в Новосибирске

Центральный банк России на этой неделе установил курс доллара по 56 рублей, но купить валюту по такому курсу невозможно – банки Новосибирска продают его значительно выше указанной стоимости.

В новосибирском отделении «Сбербанка» рассказали Atas.info, что купить 1 доллар наличными у них можно за 76 рублей. При этом в любом отделении этого сделать невозможно – только на улице Гоголя, 1 в Центральном районе Новосибирска. Почему курс доллара в этом банке значительно выше так и не объяснили. По данным ЦБ от 26 мая курс доллара составляет 56,2996 рублей. Напомним, что доллара сначала начал стремительно расти после ввода санкций в отношении РФ, а затем он начал также быстро падать с апреля 2022 года. Управляющий партнер Management Development Group Дмитрий Потапенко сообщил НГС, что хоть Центробанк и разрешил с 20 мая продавать россиянам любую наличную иностранную валюту, но на европейскую и американскую еще есть ограничения - можно купить только наличные, которые поступили в банке с 9 апреля, а по факту их почти нигде нет. Получается, что доллар достиг пикового значения, а где взять по такой стоимости, так и не ясно. Можно еще купить безналичные доллар и евро, но есть риски из-за того, что без проблем эти деньги нельзя вывести. При этом банки оказываются услуги по невыгодному курсу конвертации. Все дело в том, что покупают банки по нормальному курсе, а вот продают значительно дороже - они просто не верят в реальное укрепление рубля.

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