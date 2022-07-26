Банк ВТБ лишился 7 млн рублей – он незаконно помог банкроту в Новосибирске

Истцом является Евгений Михайлов – он выступает в роли финансового управляющего Александра Тимошина. В 2019 году последнего признаки банкротом, а затем ввели процедуру реализации имущества.
По закону, имущество банкрота может быть только в распоряжении финансового управляющего. Если кто-либо проводит сделки без его ведома, то они являются недействительными. Также управляющий открывает и закрывает счета «подопечного» в кредитных организациях, так как должник не имеет право делать это сам.
Однако в Новосибирске филиал банка ВТБ разрешил Тимошину в 2021 году открыть счет. С него он получил 7 732 827 рублей. Тогда финуправляющий обратился в суд. Согласно закону, банк обязан возместить убытки, если знал о финансовом положении должника. В итоге через суд у организации заберут эту сумму, а также банк выплатит госпошлину в размере 61 тысяч рублей.
«Финансовый управляющий ссылается на то, что банк, превысив полномочия и без согласия финансового управляющего заключил договор банковского счёта с гражданином, признанным несостоятельным (банкротом), в связи с чем истец обратился с настоящим иском в суд»,
говорится в документе суда.